Conférence

Soumis à une concurrence de plus en plus féroce, nos agriculteurs sont souvent contraints à des choix individuels allant à l’encontre des intérêts du plus grand nombre d’entre eux et de ceux des consommateurs. De plus en plus mécanisée, motorisée, robotisée et “chimisée”, notre agriculture produit massivement à de moindres coûts… Heureusement, il existe déjà des systèmes de culture et d’élevage high-tech, inspirés de l’agroécologie, capables de faire un usage intensif des ressources naturelles les plus abondantes. Plus diversifiés et plus artisanaux, ils sont aussi plus exigeants en main d’œuvre…

Il devient nécessaire de modifier nos politiques agricoles nationales et européennes pour une régulation des conditions socio-économiques et pour des modalités de commercialisation plus équitables. Toute notre agriculture doit en effet opérer sa transition écologique.