Conférence

A première vue, rien n’est plus naturel que le lien entre la théorie de l’évolution telle que l’a fondée Charles Darwin et l’Ecologie, définie par le darwinien Ernst Haeckel en 1866. Et pourtant, lorsque l’on parcourt l’histoire de l’une et de l’autre depuis 150 ans, on constate que cette histoire est loin d’être commune. Elles apparaissent au contraire comme des sciences parallèles, souvent ignorantes l’une de l’autre lorsqu’elles ne sont pas mutuellement hostiles. Cette incompréhension ne peut se réduire à un problème d’écoles ou de personnes. La « lutte pour la vie » est comprise de manière totalement différente par les deux courants scientifiques.

Avec Jean-Sébastien Pierre