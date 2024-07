Documentaire



La deuxième ville de France, Marseille, tente d’attirer les touristes et des nouveaux habitants, mais elle est toujours entraînée par la délinquance. Avec les règlements de compte dans la ville, c’est une vraie guerre contre le contrôle dans les cités. Ces derniers mois, plus de 12 % de vol avec violence se produisent et inquiètent les policiers. Comment lutter contre les petits voleurs et les gros trafiquants. Découvrez le travail au quotidien des policiers et des enquêteurs des douanes.