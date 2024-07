Documentaire

Le Canada a connu en 2023 sa pire saison de feux de forêts. 18 millions d’hectares touchés, 6400 incendies, 200 000 personnes évacuées. La sécheresse et les températures trop élevées sont en cause.

Au Québec, plus de la moitié des incendies ont sévi dans des forêts trop jeunes pour pouvoir se régénérer sans intervention humaine. Dans cette province canadienne, l’industrie forestière fait vivre des dizaines de milliers de personnes, mais dans ce secteur, l’heure n’est pas encore au changement de stratégie. Il faut d’abord récolter le bois brûlé, le plus rapidement possible. Ces territoires québécois dévastés par le feu, sont souvent des zones de chasses et de pêche de la Première Nation Crie. Ces communautés autochtones voient leurs territoires rognés par les flammes et craignent la remise en cause de leur mode de vie. De nombreux scientifiques expriment leur inquiétude quant à la régénération naturelle de ces forêts brûlées.

