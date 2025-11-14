En Indonésie, sur la côte nord de l’île de Java, la montée des eaux dévore chaque jour un peu plus les terres de nombreuses villes et villages. Pris au piège, les habitants luttent pour survivre.
En Indonésie, sur la côte nord de l’île de Java, la montée des eaux dévore chaque jour un peu plus les terres de nombreuses villes et villages. Pris au piège, les habitants luttent pour survivre.
Le monde fait face à de multiples crises, qu’elles soient climatiques, sociales ou sociétales. Ces crises doivent-elles être considérées...
Des nations entières se noient sous nos yeux. Le désastre climatique a déjà commencé. Marre des programmes écologiques déprimants...
Si la biodiversité est souvent comprise comme la variété des formes de vie, elle se caractérise aussi par la...
Sécheresses, incendies, parasites, … quels sont les effets du changement climatique pour la forêt ? Comment celle-ci peut-elle s’adapter...
À Cuba, la mer grignote les côtes et les tempêtes s’abattent sans répit. Chaque année, l’île lutte pour ne...
Souvent ignorées ou considérées comme un fléau, les algues offrent pourtant une ressource exceptionnelle aux multiples applications pour nous...
Sur Terre, 260 millions de tonnes de plastiques par an sont produites. Ce qui correspond à 30kg par habitant...
Les glaciers sont les témoins des changements climatiques passés et présents. Les 274 000 glaciers du monde capitalisent la...
La guerre contre le plastique s’intensifie en France, alors que dès janvier 2016, les sacs fabriqués avec ce matériau...
Bien au-delà du combat traditionnel des partis politiques, de petits groupes d’activistes mènent de spectaculaires opérations. Escalades de centrales...
Depuis 1985, les hormones de croissances sont interdites en France et en Europe. Pourtant, certains éleveurs continuent d’utiliser des...
L’océan est le cœur battant de notre planète, un régulateur invisible mais essentiel de la machine climatique. Il absorbe...
Le développement d’une nature en ville rend de nombreux services aux citadins et favorise une biodiversité fonctionnelle plus durable,...
Dans l’Hexagone comme ailleurs, des petits coins de nature préservés ont été victimes de surfréquentation après leur exposition sur...
Dans cet épisode, découvrez comment les pôles nous renseignent sur notre histoire climatique comme sur l’avenir de notre biodiversité....
Sur les îles Galápagos, le zoologue Stephen Blake étudie les comportements migratoires des tortues géantes afin de mieux assurer...
On vous a déjà révélé le rôle joué par des consultants canadiens dans la manipulation d’études scientifiques sur...
Alors que de plus en plus de personnes, oubliées du droit international, fuient la montée des eaux et les...
L’océan couvre près de 80 % de la surface du globe : quel rôle joue-t-il dans l’équilibre de notre...
Un projet fou lancé il y a trente ans au Bénin. Aujourd’hui, une référence en matière de développement. Un...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site