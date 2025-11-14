Ressources Dans la même catégorie

Conférence Construire un monde plus solidaire Le monde fait face à de multiples crises, qu’elles soient climatiques, sociales ou sociétales. Ces crises doivent-elles être considérées...

Documentaire Kiribati, Philippines, Vietnam : cyclones, typhons et tsunamis meurtriers Des nations entières se noient sous nos yeux. Le désastre climatique a déjà commencé. Marre des programmes écologiques déprimants...

Conférence Pollinisation des plantes : un équilibre en péril Si la biodiversité est souvent comprise comme la variété des formes de vie, elle se caractérise aussi par la...

Conférence La forêt au défi du changement climatique Sécheresses, incendies, parasites, … quels sont les effets du changement climatique pour la forêt ? Comment celle-ci peut-elle s’adapter...

Documentaire Ouragans, inondations, survie : Cuba sous la menace du siècle À Cuba, la mer grignote les côtes et les tempêtes s’abattent sans répit. Chaque année, l’île lutte pour ne...

Conférence Algues vertes : transformer un fléau en opportunité Souvent ignorées ou considérées comme un fléau, les algues offrent pourtant une ressource exceptionnelle aux multiples applications pour nous...

Documentaire Enquête : Faut-il vraiment se méfier du plastique ? Sur Terre, 260 millions de tonnes de plastiques par an sont produites. Ce qui correspond à 30kg par habitant...

Conférence Les glaciers fondent, la mer monte. Les glaciers sont les témoins des changements climatiques passés et présents. Les 274 000 glaciers du monde capitalisent la...

Documentaire La malédiction du plastique (2/2) La guerre contre le plastique s’intensifie en France, alors que dès janvier 2016, les sacs fabriqués avec ce matériau...

Documentaire Les jusqu’au-boutistes de la lutte écolo Bien au-delà du combat traditionnel des partis politiques, de petits groupes d’activistes mènent de spectaculaires opérations. Escalades de centrales...

Documentaire Viandes : le scandale des hormones Depuis 1985, les hormones de croissances sont interdites en France et en Europe. Pourtant, certains éleveurs continuent d’utiliser des...

Conférence L’Océan, le climat et nous L’océan est le cœur battant de notre planète, un régulateur invisible mais essentiel de la machine climatique. Il absorbe...

Conférence Urbanisme et biodiversité Le développement d’une nature en ville rend de nombreux services aux citadins et favorise une biodiversité fonctionnelle plus durable,...

Documentaire Les réseaux sociaux vont-ils tuer le tourisme ? Dans l’Hexagone comme ailleurs, des petits coins de nature préservés ont été victimes de surfréquentation après leur exposition sur...

Podcast En quoi les pôles ont-ils tant de choses à nous apprendre ? Dans cet épisode, découvrez comment les pôles nous renseignent sur notre histoire climatique comme sur l’avenir de notre biodiversité....

Documentaire Vivre le long de l´équateur (4/5) Sur les îles Galápagos, le zoologue Stephen Blake étudie les comportements migratoires des tortues géantes afin de mieux assurer...

Documentaire La vérité selon Monsanto On vous a déjà révélé le rôle joué par des consultants canadiens dans la manipulation d’études scientifiques sur...

Documentaire Déplacés climatiques : sans toit ni droit Alors que de plus en plus de personnes, oubliées du droit international, fuient la montée des eaux et les...

Podcast L’océan est-il le gardien des équilibres de notre planète ? L’océan couvre près de 80 % de la surface du globe : quel rôle joue-t-il dans l’équilibre de notre...