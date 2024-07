Conférence

Les sols sont au cœur de grands enjeux planétaires comme la sécurité alimentaire, la qualité des masses d’eau souterraines et superficielles, le changement climatique ou la biodiversité. Ils constituent donc une ressource naturelle qu’il convient d’épargner et de valoriser efficacement et durablement. Leur formation est très lente et leur destruction peut être rapide et quasi irréversible. Imperméabilisation, érosion, baisse des teneurs en matière organique, contamination, tassement, salinisation, acidification… dans quel état sont les sols, en France et dans le monde ? Quels sont les enjeux mondiaux et les services écosystémiques des sols ?

Avec Dominique Arrouays.