Documentaire

La Chine est menacée. Ses déserts anciens, apparus il y a longtemps dans le nord et le centre du pays, continuent de s’accroître. De nouveaux sont en formation. Les zones arides et semi-arides couvrent désormais la moitié du pays. Elles gagnent sur les terres arables et habitées, qui, dans leur voisinage, se réduisent comme peau de chagrin. Les barrières végétales naturelles qui se dressent aux confins des déserts ne sont ni assez nombreuses, ni assez puissantes pour retenir le sable qui s’envol et retombe sur Pékin. À chaque printemps, la capitale chinoise et sa région sont noyées, durant des jours entiers, dans les tempêtes de sable. 270 millions de personnes suffoquent. La Chine est en guerre contre le Dragon Jaune qui menace de dévorer le pays.Une armée de 32.000 faiseurs de pluie se bat chaque jour sur le front. On bâtit une Muraille Verte, aussi longue que la Grande Muraille de Chine, pour faire barrage à l’ennemi.

Réalisation : THIERRY BERROD