Conférence

En milieux arides et semi-arides, la relation ancienne et durable des sociétés avec l’eau depuis des siècles n’est plus à démontrer. L’apparition et le développement des oasis de palmiers dattiers au travers du Sahara en est un parfait exemple.

Cependant, au fil du temps, et avec l’apparition de nouvelles technologies d’irrigation et de production, cette relation privilégiée à l’eau s’est transformée.

Quelles ont été les grandes étapes de cette évolution ? Quels bouleversements sociaux majeurs cela a-t-il induit ?

Cette conférence invite à examiner la place de l’eau dans ces milieux extrêmes et à questionner l’apport des nouvelles technologies pour répondre aux bouleversements actuels.