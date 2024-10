Documentaire

À Jamaica Bay, non loin de l’aéroport JFK, on peut observer plus de trois cents espèces d’oiseaux au cœur d’un parc national considéré comme l’une des plus grandes réserves naturelles des États-Unis. Négligé pendant des décennies, souillé par les déchets et les eaux usées, ce marais était voué à disparaître. Il doit son salut aux efforts soutenus de résidents locaux, comme Don Riepe.

Si les effets de la crise climatique épargnent encore le quotidien des habitants de Manhattan, l’augmentation des températures et les conditions météorologiques parfois extrêmes représentent un défi de taille pour les insectes, les oiseaux ou les chauves-souris. C’est pourquoi l’organisation environnementale NYC Audubon Society s’applique à végétaliser les quelque 30 000 mètres carrés de toit du centre de conférences Javits Center.

Série documentaire (2020, 44mn)

Disponible jusqu’au 15/12/2024