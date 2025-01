Documentaire

C’est le pays des forêts sacrées, des sommets enneigés, des moines en toges rouge et des monastères suspendus. Le Bhoutan, confetti étreint par les géants indiens et chinois, est un petit royaume himalayen presque à l’écart du monde.

Aujourd’hui, le « pays du dragon tonnerre » est l’un des trois seuls Etats au monde, avec le Panama et le Suriname, à enregistrer un bilan carbone négatif. Grâce à ses forêts, qui recouvrent 70% du territoire et sont protégées par la constitution, il absorbe 3 fois plus de carbone qu’il n’en émet. Si le Bhoutan capture le CO2 grâce à ses étendues de verdure, il n’en émet pas non plus lorsqu’il s’agit de produire de l’électricité. Au Bhoutan, elle ne provient pas d’énergie fossile mais est 100% hydroélectrique. Le pays produit son électricité grâce à ses cinq barrages alimentés par l’eau des glaciers de l’Himalaya.

Mais malgré ses efforts de préservation, le Bhoutan n’échappe pas aux conséquences du réchauffement climatique. Le pays, surplombé par des pics qui culminent à 7 500 mètres d’altitude, compte 700 glaciers et presque autant de lacs glaciaires. Avec la fonte des glaces, des réservoirs d’eau se créent, faisant craindre aux scientifiques des « tsunamis de montagne ».

L’équipe d’Arte Reportage a obtenu l’accord exceptionnel d’accompagner des scientifiques bhoutanais sur l’un de ces lacs qui menace de déborder. À près de 5000 mètres d’altitude, Antoine Védeilhé et Germain Baslé ont constaté le danger imminent qui plane sur le pays. Si le lac venait à déborder, des millions de mètres cubes d’eau se déverseraient dans la vallée en contrebas, engloutissant des milliers de vies sur son passage.

Après avoir réussi à protéger ses forêts, le Bhoutan se penche aujourd’hui au chevet de ses montagnes. Il y a urgence : d’après le premier glaciologue du pays, la question n’est plus de savoir si les lacs glaciaires déborderont, mais quand ?

