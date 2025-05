Documentaire

Au Cameroun, les grands singes et autres animaux de la savane sont en danger : chasses aux gibiers, perte de leurs habitats, commerce d’animaux et maladies infectieuses, rien ne semble pouvoir arrêter ce fléau.Pour endiguer ces disparitions d’espèces imminentes, des Green Cops luttent pour repousser les braconniers, et usent d’inventivité pour protéger encore plus les espèces menacées. Entrainés d’une main de fer, des habitants des environs s’engagent aussi afin de lutter à la protection de leur territoire, car un autre moyen de lutter efficacement contre le braconnage, c’est aussi l’éducation. Un documentaire de Guillaume Lhotellier.