Peut-on sortir du glyphosate ? Pourquoi est-il aussi long et difficile d’interdire cet herbicide, considéré par de nombreux scientifiques comme dangereux pour la santé ?
La communauté scientifique prédit une fin imminente à notre planète. Cette fatalité aurait lieu d’ici l’année 2100 et serait...
Les activités humaines (transports, industrie, chauffage, agriculture,…) émettent de nombreux polluants, qui se propagent dans l’environnement par différents canaux,...
Les politiques de conservation en Afrique posent un paradoxe : au nom de la protection de la biodiversité, des...
Cultiver autrement ! L’agroforesterie est un mode d’exploitation des terres agricoles qui associe les arbres avec les cultures ou...
Guidés par les découvertes faites il y a un siècle par l’explorateur Charcot, deux chercheurs du Muséum national d’histoire...
Avec son ONG, il lutte contre la déforestation à Madagascar
La pêche profonde est une pratique qui suscite de nombreuses controverses en raison de ses conséquences dramatiques sur les...
Le littoral guyanais ne cesse d’évoluer, et ce n’est pas dans le goût des locaux. Vivre dans la peur...
Une Méditerranée entre 28 et 30 degrés cet été, des températures exceptionnelles qui inquiètent. La grande bleue est la...
Suivez Dörthe et Pierre ou Caro et Gunnar à bord du bus de X:enius. De rencontres avec des spécialistes...
Au Groenland, la fonte de la calotte glaciaire a rendu plus accessible et moins coûteuse l’extraction de ressources naturelles...
Palmiers, monsteras, orchidées : les plantes exotiques ont la cote. Mais attention, ce qui est vert n’est pas forcément...
L’énergie solaire occupe une place de plus en plus importante dans le mix énergétique mondial. Et si en 2018,...
Pour se débarrasser des parasites mangeurs de cultures sans pesticides, les agriculteurs.trices expérimentent le recours à leurs prédateurs naturels....
La disparition des animaux en Ukraine, exacerbée par la déforestation croissante, constitue une menace alarmante pour la biodiversité du...
Nos écosystèmes sont-ils pollués par la lumière ? Dans cette vidéo en partenariat avec LeMonde.fr, des chercheurs de l’Observatoire...
L’agroforesterie qu’est-ce que c’est ? Une question qui va pousser notre animateur aux pieds nus à chercher la réponse...
Malgré les promesses de l’Union européenne, la filière agricole demeure une source majeure d’émissions de gaz à effet de...
À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, une exploration des progrès réalisés dans sa gestion, de Las Vegas...
De la révolution industrielle à aujourd’hui, ce documentaire met en lumière à travers des archives audiovisuelles la course au...
