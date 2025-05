Documentaire

Largement dépendante des importations, l’Europe cherche à développer sa production de lithium, élément essentiel à la transition énergétique. Focus sur les défis écologiques qui accompagnent cette quête d’indépendance.

Composant essentiel des batteries électriques, le lithium est devenu une matière première stratégique au cœur de la transition énergétique. À l’échelle mondiale, la demande a explosé ces dernières années et devrait encore être multipliée par cinq à sept d’ici 2030. Pourtant, près de 95 % de ce nouvel or blanc provient d’Australie, du Chili et de la Chine, plaçant l’Europe dans une situation de forte dépendance, qu’elle cherche à réduire en exploitant ses propres ressources. Or l’extraction du lithium, gourmande en eau et en énergie, soulève d’importantes questions écologiques. Comment concilier hausse de la production et respect de l’environnement ?

Les paradoxes de la transition

L’Europe peut-elle assurer son indépendance énergétique à court terme ? Du projet d’ouverture d’une grande mine dans l’Allier à une installation pilote exploitant les eaux profondes du Rhin supérieur, des initiatives en France et en Allemagne ouvrent des perspectives pour le développement d’une filière européenne du lithium. Mais le documentaire interroge également le paradoxe du lithium : bien qu’il soit utilisé pour la construction de véhicules plus propres, sa production demeure polluante et énergivore. Il faut donc imaginer des modes de production plus écologiques et des solutions plus durables, comme le recyclage des batteries.

Documentaire de Lucas Gries (Allemagne, 2025, 53mn)

Disponible jusqu’au 06/11/2025