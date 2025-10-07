L’océan est le cœur battant de notre planète, un régulateur invisible mais essentiel de la machine climatique. Il absorbe plus de 90 % de l’excès de chaleur produit par les activités humaines et environ un quart du dioxyde de carbone que nous émettons chaque année. Sans lui, le réchauffement climatique aurait déjà atteint des niveaux dramatiques. Pourtant, malgré son rôle fondamental, il reste souvent relégué au second plan des discussions sur l’environnement. Ce vaste monde liquide, qui couvre plus de 70 % de la surface terrestre, façonne notre climat, influence nos vies quotidiennes et subit en retour les conséquences directes de nos choix.