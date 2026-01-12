Ressources Dans la même catégorie

Documentaire À la poursuite du coup de foudre Comment se forment les éclairs ? De quoi sont-ils faits ? Une équipe composée d’une scientifique des tempêtes, d’un...

Conférence Les aires marines protégées sont-elles efficaces ? Les Aires Marines Protégées sont sous le feu des critiques : alors que des accords internationaux prévoient leur extension,...

Conférence Butineuse oui, mais pas seulement L’évolution de la biodiversité est un phénomène dynamique. Cependant le taux d’extinction des espèces apparait aujourd’hui nettement supérieur au...

Conférence Réchauffement climatique : du constat aux solutions Connu pour ses travaux de recherche sur l’évolution du climat, Jean Jouzel dressera un état des connaissances sur le...

Podcast Peut-on encore sauver la biodiversité marine ? Les impacts du changement climatique sur les océans ont de fortes conséquences sur la biodiversité marine. Peut-on encore la...

Documentaire Plastique et vie marine : une cohabitation à la dérive Le plastique présent dans les mers et les océans est colonisé par d’innombrables organismes vivants, visibles ou non à...

Conférence Réalités minières et limites matérielles Aurore Stéphant est ingénieure géologue minier, spécialisée dans les impacts sanitaires et environnementaux des filières minérales. Elle abordera notamment...

Documentaire Le plastique, la menace sur les océans Quelles sont les conséquences de la pollution des océans par les matières plastiques ? Un état des lieux des...

Documentaire La réalité de l’élevage intensif Charlie Danger et Little Gypsy sont parties en Bretagne avec Brut pour suivre l’opération d’infiltration d’un élevage intensif de...

Documentaire Les coulisses de la science – L’aquaculture des micro-algues Les microalgues représenteraient une alternative au pétrole, une source de protéines alimentaires, tout en recyclant du dioxyde de carbone....

Documentaire La planète sous pression – 3 – Chacun pour soi ? Analyse des conséquences de l’idéologie de la « Croissance » sur l’environnement et les ressources naturelles. Critique du concept de « développement...

Documentaire La drôle de vie de Mister Green Rob Greenfield se déplace sur un vélo de bambou, se lave dans les rivières, mange les légumes de son...

Documentaire Ouragans, inondations, survie : Cuba sous la menace du siècle À Cuba, la mer grignote les côtes et les tempêtes s’abattent sans répit. Chaque année, l’île lutte pour ne...

Conférence Un littoral sous pression Paul Fattal revient sur l’érosion côtière et la submersion marine. Il s’agit de l’analyse des facteurs naturels susceptibles d’impacter...

Documentaire Pourquoi les algues vertes pourraient constituer une menace Elles reviennent chaque année et font souvent polémique… D’où viennent-elles ? Pourquoi sont-elles controversées ? Brut & Balade Mentale...

Documentaire Planète miracle – La terre en danger \r

Planète Miracle aborde divers thèmes autour des origines de la Terre et de la vie qui s’est formée sur...

Documentaire Littoral, un trésor français Tout au long de nos côtes, le Conservatoire du Littoral protège depuis 40 ans un patrimoine naturel et fragile....