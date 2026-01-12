Assistons-nous simultanément à la fin de la « fin de l’histoire » et au début de la fin du...
Comment se forment les éclairs ? De quoi sont-ils faits ? Une équipe composée d’une scientifique des tempêtes, d’un...
Les Aires Marines Protégées sont sous le feu des critiques : alors que des accords internationaux prévoient leur extension,...
L’évolution de la biodiversité est un phénomène dynamique. Cependant le taux d’extinction des espèces apparait aujourd’hui nettement supérieur au...
Connu pour ses travaux de recherche sur l’évolution du climat, Jean Jouzel dressera un état des connaissances sur le...
Les impacts du changement climatique sur les océans ont de fortes conséquences sur la biodiversité marine. Peut-on encore la...
Le plastique présent dans les mers et les océans est colonisé par d’innombrables organismes vivants, visibles ou non à...
Aurore Stéphant est ingénieure géologue minier, spécialisée dans les impacts sanitaires et environnementaux des filières minérales. Elle abordera notamment...
Quelles sont les conséquences de la pollution des océans par les matières plastiques ? Un état des lieux des...
Charlie Danger et Little Gypsy sont parties en Bretagne avec Brut pour suivre l’opération d’infiltration d’un élevage intensif de...
Les microalgues représenteraient une alternative au pétrole, une source de protéines alimentaires, tout en recyclant du dioxyde de carbone....
Analyse des conséquences de l’idéologie de la « Croissance » sur l’environnement et les ressources naturelles. Critique du concept de « développement...
Dans la partie ouest du massif vosgien se trouve une forêt à la biodiversité remarquable. Classée Natura 2000, cette...
Rob Greenfield se déplace sur un vélo de bambou, se lave dans les rivières, mange les légumes de son...
À Cuba, la mer grignote les côtes et les tempêtes s’abattent sans répit. Chaque année, l’île lutte pour ne...
Paul Fattal revient sur l’érosion côtière et la submersion marine. Il s’agit de l’analyse des facteurs naturels susceptibles d’impacter...
Elles reviennent chaque année et font souvent polémique… D’où viennent-elles ? Pourquoi sont-elles controversées ? Brut & Balade Mentale...
\r\nPlanète Miracle aborde divers thèmes autour des origines de la Terre et de la vie qui s’est formée sur...
Tout au long de nos côtes, le Conservatoire du Littoral protège depuis 40 ans un patrimoine naturel et fragile....
Chaque année, des feux de forêt, dont les flammes atteignent parfois les 25 mètres de haut, détruisent tout sur...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site