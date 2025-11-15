Documentaire

Hassan Chafaï coupable idéal, emprisonné pendant 5 mois pour tentative de braquage..

et Pierre Royal, le cousin de Ségolène Royal, incarcéré pendant 10 mois pour un viol qui n’a pas commis.

Deux histoires différentes qui ont le même point de départ. Une violation de la présomption d’innocence qui leur a volé une partie de leur vie

Comment prouver son innocence ? Comment supporter le regard des autres ? Comment se faire entendre ? Ces questions nos témoins se les sont posés. Ils nous racontent leurs parcours.

Première diffusion : 02/10/2014

Un reportage de Julia Le Correc