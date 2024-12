Documentaire

Serge Atlaoui a été condamné à mort pour trafic de drogue le 29 mai 2007 en Indonésie à la suite d’un procès bâclé, injuste et inéquitable, ainsi qu’un recours en appel et en cassation qui ne lui ont pas permis de démontrer les erreurs du procès et de se défendre.Pour Zone Interdite, nous suivons la difficile mission que sa femme s’est jurée d’obtenir : innocenter son mari, le sauver de la mort et le ramener en France.Des interviews difficiles, des images chocs.Réalisateur : Emmanuel Razavi