Documentaire



Christophe, Manu et Jean-Jacques sont membres de la BRI-N, la Brigade de Recherche et d’Intervention Nationale. Les 30 policiers de ce groupe travaillent à partir de renseignements et de surveillances en attendant le flagrant délit. Depuis 20 ans, Pierre est le chef du groupe des faux papiers. Avec son équipe de spécialistes, il est sur le point de réaliser la plus belle affaire de sa carrière. Un documentaire de Corinne Langlois – Jean-Michel Canovas – Fabrice Buyscaert.