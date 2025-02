Documentaire

Entre caches ingénieuses et courses-poursuites effrénées, les douanes françaises et espagnoles livrent une bataille sans relâche contre les trafiquants. À la frontière du Pertus, là où des milliers de véhicules transitent chaque jour, des saisies spectaculaires mettent en lumière des techniques toujours plus audacieuses : voitures modifiées, scooters surchargés, et même camping-cars aux doubles planchers. Plongez dans le quotidien des forces de l’ordre, entre interrogatoires, inspections minutieuses, et interventions à haut risque. Découvrez les stratégies des trafiquants, des go-fast surpuissants aux cachettes ingénieuses capables de transporter des dizaines de kilos de stupéfiants.Ce documentaire explore aussi les liens entre crime organisé et véhicules, révélant comment les narcotrafiquants transforment les voitures en outils du trafic. À travers des témoignages exclusifs, vivez des scènes de tension maximale où les hommes et femmes de la douane risquent leur vie pour contrer ces réseaux.