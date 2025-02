Documentaire

Miraflores est une petite ville de quatre cents habitants entourée par la jungle colombienne. Seuls les DC3 peuvent se poser sur la piste qui est en fait la rue principale du village. 13% de la production mondiale de cocaïne se fait ici. L’argent circule facilement et avec lui se développent la prostitution, les jeux de la fortune et le crime organisé par les gangs. Miraflores, souvent au coeur des affrontements entre la guérilla et l’armée, prend parfois des airs de Far West. Afin de mettre une fin à la drogue, le gouvernement menace les champs de coca de fumigation.