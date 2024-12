Documentaire

La France est la 5ème puissance portuaire européenne, avec plus de 360 millions de tonnes de fret et 30 millions de passagers par an. Mais les ports français ont aussi une face sombre : trafics de marchandises illicites ou toxiques, pêcheurs qui tentent de contourner les quotas européens… Les inspecteurs de la gendarmerie maritime et les douaniers doivent en permanence être sur le qui-vive.