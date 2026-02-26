Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Le Bois de Boulogne sous haute surveillance Le bois de Boulogne est un lieu de prostitution sous haute surveillance. La garde républicaine travaille à repérer et...

Documentaire Affaire Epstein – Pouvoir, argent, trafic sexuel et silence Comment Jeffrey Epstein, enseignant en mathématiques, a-t-il pu amasser une fortune aussi importante, tisser un réseau d’influence aussi vaste...

Podcast Féminicide : mécaniques d’un crime genré Le féminicide n’a pas attendu d’être nommé pour exister. Dans la presse, les romans ou les tribunaux français, il...

Documentaire Avec les gendarmes sur la route la plus meurtrière de France Trente morts et 249 blessés en 10 ans sur la RN4 en Seine-et-Marne ! Vitesse excessive, conducteurs alcoolisés ou...

Conférence Du pool anti-mafia italien au parquet national anti-criminalité français L’évolution de la grande criminalité organisée exige une réponse judiciaire à la hauteur de sa complexité transfrontalière. En s’inspirant...

Documentaire Brésil, Équateur – Unités d’élite en action En Équateur et au Brésil, des unités d’élite sont déployées pour des opérations terrestres, maritimes et aériennes. Les contrebandiers...

Documentaire Un samedi soir en France Comment les Français se divertissent-ils le samedi soir, en province ? Les équipes de l’émission sont parties à la...

Documentaire Des crimes presque parfaits : l’affaire Stavinsky Au début des années 1930, la France subit les répercussions de la grande crise économique qui a frappé l’Amérique...

Documentaire Mohamed, vers une seconde chance Mohamed sort de prison et ne veut plus y retourner. Il s’est porté volontaire pour intégrer l’accompagnement de « Devenirs »...

Documentaire Redoine Faïd, l’ennemi public numéro 1 Rédoine Faïd, né le 10 mai 1972 à Creil dans l’Oise (Picardie), est un criminel français, auteur de vols...

Documentaire Police en planque, autoroute prise d’assaut Les autoroutes françaises deviennent de plus en plus le théâtre d’opérations des forces de l’ordre. Entre les infractions routières,...

Documentaire Casses, stups et gangs : côte d’Azur en alerte L’enquête a monopolisé les jours et les nuits du plus fin limier de la Brigade de recherche de Brignoles....

Documentaire Mark Chapman, l’assassin de John Lennon Mark David Chapman, Américain originaire du Texas, a assassiné John Lennon le soir du 8 décembre 1980 à New...

Documentaire A9, l’autoroute de tous les dangers Reliant Orange (Vaucluse) au Perthus (Pyrénées-Orientales), à la frontière franco-espagnole, l’A9 est particulièrement fréquentée l’été. Durant cette période, près...

Documentaire Forces spéciales de police contre les cartels : une lutte acharnée Plongez au cœur d’une guerre sans fin, où la police mexicaine est en première ligne dans la lutte contre...

Documentaire Gangsters, les diables de l’Amérique EP01 Chef mondial d’un puissant groupe de motards, le Outlaws Motorcycle Club, Harry Bowman a ordonné des assassinats, des kidnappings...

Podcast L’affaire Henriette Canaby En avril 1905, à Bordeaux, Émile Canaby, négociant en vin, est frappé d’un mal mystérieux : d’abord des vomissements,...