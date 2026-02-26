Entre 2 000 et 3 000 vies sauvées chaque année selon la sécurité routière. Pourtant c’est la hantise à chaque fois que les automobilistes les croise, peur du pv et de perdre des points. Pour ne plus paniquer à chaque fois que vous les croiser, nous avons tenté de comprendre comment fonction ces étranges boites jaunes et grises.
Un documentaire de Anissa Herrou et Bérénice Gabriel