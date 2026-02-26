Le bois de Boulogne est un lieu de prostitution sous haute surveillance. La garde républicaine travaille à repérer et...
Quatrième plus grosse zone urbaine de France avec plus de 1,3 millions d’habitants, Toulouse, surnommée la ville rose, constitue...
Escrocs et fraudeurs ne manquent pas d’ingéniosité. Ils abusent sans vergogne de la crédulité des consommateurs. L’une des méthodes...
Comment Jeffrey Epstein, enseignant en mathématiques, a-t-il pu amasser une fortune aussi importante, tisser un réseau d’influence aussi vaste...
Le féminicide n’a pas attendu d’être nommé pour exister. Dans la presse, les romans ou les tribunaux français, il...
Trente morts et 249 blessés en 10 ans sur la RN4 en Seine-et-Marne ! Vitesse excessive, conducteurs alcoolisés ou...
L’évolution de la grande criminalité organisée exige une réponse judiciaire à la hauteur de sa complexité transfrontalière. En s’inspirant...
En Équateur et au Brésil, des unités d’élite sont déployées pour des opérations terrestres, maritimes et aériennes. Les contrebandiers...
Comment les Français se divertissent-ils le samedi soir, en province ? Les équipes de l’émission sont parties à la...
Au début des années 1930, la France subit les répercussions de la grande crise économique qui a frappé l’Amérique...
Mohamed sort de prison et ne veut plus y retourner. Il s’est porté volontaire pour intégrer l’accompagnement de « Devenirs »...
Rédoine Faïd, né le 10 mai 1972 à Creil dans l’Oise (Picardie), est un criminel français, auteur de vols...
Les autoroutes françaises deviennent de plus en plus le théâtre d’opérations des forces de l’ordre. Entre les infractions routières,...
L’enquête a monopolisé les jours et les nuits du plus fin limier de la Brigade de recherche de Brignoles....
Mark David Chapman, Américain originaire du Texas, a assassiné John Lennon le soir du 8 décembre 1980 à New...
Reliant Orange (Vaucluse) au Perthus (Pyrénées-Orientales), à la frontière franco-espagnole, l’A9 est particulièrement fréquentée l’été. Durant cette période, près...
Plongez au cœur d’une guerre sans fin, où la police mexicaine est en première ligne dans la lutte contre...
Chef mondial d’un puissant groupe de motards, le Outlaws Motorcycle Club, Harry Bowman a ordonné des assassinats, des kidnappings...
En avril 1905, à Bordeaux, Émile Canaby, négociant en vin, est frappé d’un mal mystérieux : d’abord des vomissements,...
Le juge Renaud, dit «le shérif», est abattu dans la nuit du 2 au 3 juillet 1975 à Lyon....
