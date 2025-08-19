Documentaire

La France des années 65 est à l’aube du grand mouvement de libération sexuelle et cette série de crimes va jeter un éclairage sur l’existence de ces filles de joie qu’on feint de ne pas voir.

Les travailleuses du sexe s’organisent, la rébellion prend de l’ampleur. Ulla, la passionaria lyonnaise devient le porte-drapeau des filles de joies et défendra les droits de l’amour tarifé.

Avec elle, les filles de la nuit vont sortir de l’ombre, faire du syndicalisme, demander des droits à une société qui les traite comme des parias mais qui exigent qu’elles paient des impôts.

Documentaire : « 50 ans de faits divers » – « Affaire Goetze : quand les prostituées sortent de l’ombre »

Réalisation : Marie-Laurence Rincé

