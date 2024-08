Documentaire

La mort de Marilyn Monroe demeure l’un des mystères les plus intrigants et controversés du XXe siècle. Le 5 août 1962, à l’âge de 36 ans, la célèbre actrice et icône hollywoodienne a été retrouvée sans vie dans sa résidence de Brentwood, à Los Angeles. Les circonstances entourant son décès ont immédiatement suscité une vague d’interrogations et de spéculations, qui, malgré les décennies écoulées, continuent d’alimenter les théories les plus diverses.