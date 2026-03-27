L’anguille est l’un des poissons les plus prisés au monde, mais dont la reproduction est impossible en captivité. Conséquence...
Il serait le cerveau de « l’arnaque du siècle » : 283 millions d’euros détournés au préjudice de l’Etat français entre...
L’été, pendant que les vacanciers se reposent, des hommes et des femmes de l’ombre veillent sur leur sécurité. Ils...
Au Pérou, l’armée et la police collaborent dans des opérations visant à éradiquer le trafic de substances illicites des...
Sur les autoroutes françaises, l’insécurité prend une nouvelle dimension. Courses illégales, vols, trafics organisés et agressions ciblées transforment ces...
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Le 14 décembre 1990, dans la banlieue de Nancy, Raymond Jactel, militaire à la retraite, meurt d’un infarctus. Mais...
Être policier à Fréjus, c’est plonger dans un quotidien sans répit, où chaque journée apporte son lot d’incidents et...
Motos, scooters et vélos sont de plus en plus présents dans les rues de la capitale. Les 400 membres...
Dans le sud de la France, un gang spécialisé dans le vol de bijoux sévit. Grâce à des preuves...
Michel Fourniret et Monique Olivier. Dans les années 1980, Michel Fourniret, marié et père de famille, se rend coupable...
Ce sont des colis posés devant votre porte et récupérés par des arnaqueurs, ne reste alors pour vous que...
Sur l’autoroute A10, gendarmes et douaniers mènent une lutte quotidienne contre les trafics, la petite délinquance et les situations...
Comment Jeffrey Epstein, enseignant en mathématiques, a-t-il pu amasser une fortune aussi importante, tisser un réseau d’influence aussi vaste...
Ce soir vous embarquez avec nous pour un voyage sous terre, on vous parle de chemin de fer urbain...
Des établissements pénitenciers conçus spécifiquement pour les mineurs. L’idée a été lancée il y a 4 ans pour donner...
Odile Touche, une mère de famille sans histoire, est assassinée chez elle. L’enquête s’oriente dans un premier temps vers...
Mayotte, l’ile au parfum. Ce petit joyau de l’océan Indien possède l’un des plus grands et plus beaux lagons...
Rodéos urbains, trafics, violences… certains quartiers de Fréjus vivent sous haute tension. Face à une délinquance active, la police...
C’est l’histoire d’un disque dur informatique remis par un détective privé à la justice. A l’intérieur, près de 200...
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