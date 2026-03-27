Lou Gehrig, c’est l’histoire de l’un des plus grands joueurs de l’histoire du baseball. Un athlète que l’Amérique chérissait pour sa modestie et son humilité. Et qu’elle imaginait invincible. A 36 ans, la maladie s’est injustement abattue sur lui. Elle lui a pris la vie, il lui a laissé son nom.