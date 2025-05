Documentaire

Une femme est tuée, poignardée près de la Défense à Paris. Très vite, l’accusation se porte sur un gamin, Marc Machin, qui a déjà été condamné pour des agressions sexuelles. Il ne travaille pas, passe ses soirées dehors à fumer des joints avec ses copains. Pendant 36 heures de garde à vue, Marc Machin répète qu’il est étranger à cette affaire. A la 37ème heure, il craque quand un policier lui parle du petit garçon de la victime alors que lui-même a perdu sa mère quand il avait 9 ans. Marc Machin avoue le pire et détaille la scène du crime, omettant de rappeler que ce soir-là un des policiers lui a montré les photos des lieux. Le jeune homme est condamné et emprisonné pour ce meurtre. Six mois plus tard, le 22 mai 2002, une autre femme est assassinée au même endroit. Pourtant, personne ne fait le lien jusqu’à ce qu’un homme se présente, de lui-même, au commissariat de la Défense plusieurs années plus tard.