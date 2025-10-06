Vols, agressions, cambriolages… La délinquance explose à Saint-Tropez durant la période estivale. Les riches vacanciers attirent les malfrats de...
Le métro parisien est au cœur d’une lutte permanente entre pickpockets organisés, trafics et policiers spécialisés. Ce documentaire immersif...
Plongée au cœur de la banlieue où les habitants vivent un quotidien cauchemardesque : insécurité, dégradations, insalubrité, surendettement et...
Pickpockets, touristes escroqués, vente à la sauvette… Grâce aux caméras de surveillance au pied de la Tour Eiffel, la...
Qui a assassiné Hélène Pastor, riche héritière, milliardaire, d’un empire immobilier à Monaco ? Abattue par balle en 2014...
C’est l’une des routes les plus dangereuses de France. Chaque année en moyenne, 60 accidents entraînant des blessés ou...
Didier Tallineau, un jeune cuisinier appliqué et talentueux. On lui prédisait un bel avenir derrière les fourneaux mais c’est...
Caroline Darian, la fille de Gisèle Pelicot, revient sur le drame qui a secoué sa famille : pendant dix...
Depuis la chute du Mur de Berlin, la cocaïne a remplacé le communisme. C’est au nom de la santé...
Les gendarmes contrôlent un camion surchargé de plus d’une tonne, mettant en danger la sécurité routière. Après avoir pesé...
Entre 1989 et 2006, des femmes sont assassinées en Alsace. Toujours le même profil : des femmes âgées, vivant...
Je suis passé d’ennemi public n°1 à star de rue.
Paris, l’une des villes les plus visitées au monde, est aussi réputée pour ses lieux nocturnes, ses bars, ses...
Le 31 juillet 1991, à Clairac, dans le Lot-et-Garonne, Caroline Nolibé est retrouvée assassinée. La jeune fille a été...
La BAC est sur les traces d’un homme sévissant dans les résidences étudiantes.
Aux Etats-Unis, la police veut attraper les suspects au plus vite.
Chaque jour, un million et demi de véhicules empruntent les autoroutes françaises. Ce réseau de 9000 kilomètres est placé...
Les aéroports sont des endroits clés où les touristes du monde entier font escale. Cependant, ces lieux sont aussi...
Quand le pollen et les larves d’insectes permettent de résoudre des affaires criminelles, voire des énigmes de l’histoire… Ce...
L’évolution d’un caïd Farid B. , le milieu des réseaux au sein des cités à Marseille, l’arrestation du parrain...
