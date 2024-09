Documentaire



Fin septembre 2020, une plainte a été déposée contre Gérald Marie, dirigeant de la prestigieuse agence de mannequins Élite, jusqu’en 2011. Cette plainte implique trois témoignages d’anciens mannequins et d’une journaliste qui font état d’agressions sexuelles, de chantage et d’intimidation laissant miroiter défilés et shootings pour de grands magazines. Les faits remonteraient à au moins vingt ans et pourraient être prescrits. Alors pourquoi ces mannequins brisent-elles aujourd’hui le silence ? Nous avons recueilli leurs témoignages, mais aussi ceux qui ont travaillé à ses côtés chez Élite. Leurs paroles vont-elles inciter de nouvelles victimes à se faire connaitre ? Car Gérald Marie est toujours aujourd’hui à la tête d’une agence de mode. Enquête sur l’agent trouble de la mode.

Réalisateur : SRADHANJALI KOOTUNGAL