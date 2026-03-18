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Affaire Aubry" width="320" height="180" data-lazy-src="https://www.les-docus.com/wp-content/uploads/2023/12/Il-y-avait-trop-de-mysteres-autour-de-sa-mort-Affaire-Aubry-jpg.webp" /><noscript><img src="https://www.les-docus.com/wp-content/uploads/2023/12/Il-y-avait-trop-de-mysteres-autour-de-sa-mort-Affaire-Aubry-jpg.webp" alt="Il y avait trop de mystères autour de sa mort - Affaire Aubry" width="320" height="180" /></noscript> </a> </div> <div class="subcategory">Documentaire</div> <h4> <a href="https://www.les-docus.com/il-y-avait-trop-de-mysteres-autour-de-sa-mort-affaire-aubry/" rel="bookmark" title="Il y avait trop de mystères autour de sa mort – Affaire Aubry"> Il y avait trop de mystères autour de sa mort – Affaire Aubry </a> </h4> <p>1er décembre 2005, vers 16h, c’est le geste d’une femme désespérée que découvrent les policiers du commissariat de Neuilly....</p> </li> <li class="thumb_2"> <div class="relatedthumb"> <a href="https://www.les-docus.com/gendarmerie-un-peloton-delite-a-toutes-epreuves-2/" rel="bookmark" title="Gendarmerie : un peloton d’élite à toutes épreuves"> <img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20320%20180'%3E%3C/svg%3E" alt="Gendarmerie : un peloton d'élite à toutes épreuves" width="320" height="180" data-lazy-src="https://www.les-docus.com/wp-content/uploads/2023/12/Gendarmerie-Un-Peloton-delite-a-toutes-epreuves-Reportage-jpg.webp" /><noscript><img src="https://www.les-docus.com/wp-content/uploads/2023/12/Gendarmerie-Un-Peloton-delite-a-toutes-epreuves-Reportage-jpg.webp" alt="Gendarmerie : un peloton d'élite à toutes épreuves" width="320" height="180" /></noscript> </a> </div> <div class="subcategory">Documentaire</div> <h4> <a href="https://www.les-docus.com/gendarmerie-un-peloton-delite-a-toutes-epreuves-2/" rel="bookmark" title="Gendarmerie : un peloton d’élite à toutes épreuves"> Gendarmerie : un peloton d’élite à toutes épreuves </a> </h4> <p>La Gendarmerie nationale est un pilier essentiel des forces de sécurité en France, avec une réputation en tant que...</p> </li> <li class="thumb_3"> <div class="relatedthumb"> <a href="https://www.les-docus.com/laffaire-josiane-desteuque-le-mystere-du-duvet-bleu/" rel="bookmark" title="L’affaire Josiane Desteuque : le mystère du duvet bleu"> <img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20320%20180'%3E%3C/svg%3E" alt="L'affaire Josiane Desteuque : le mystère du duvet bleu" width="320" height="180" data-lazy-src="https://www.les-docus.com/wp-content/uploads/2026/03/Lheure-du-crime-Laffaire-Josiane-Desteuque-le-mystere-du-duvet-bleu-Integrale.jpg" /><noscript><img src="https://www.les-docus.com/wp-content/uploads/2026/03/Lheure-du-crime-Laffaire-Josiane-Desteuque-le-mystere-du-duvet-bleu-Integrale.jpg" alt="L'affaire Josiane Desteuque : le mystère du duvet bleu" width="320" height="180" /></noscript> </a> </div> <div class="subcategory">Podcast</div> <h4> <a href="https://www.les-docus.com/laffaire-josiane-desteuque-le-mystere-du-duvet-bleu/" rel="bookmark" title="L’affaire Josiane Desteuque : le mystère du duvet bleu"> L’affaire Josiane Desteuque : le mystère du duvet bleu </a> </h4> <p>Josiane Desteuque, 49 ans, divorcée, un caractère parfois entier. 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Il est 6h30, Stéphane Lejard, 48 ans, s’apprête à quitter sa...</p> </li> <li class="thumb_14"> <div class="relatedthumb"> <a href="https://www.les-docus.com/police-faux-controle-tout-est-permis-pour-lenquete/" rel="bookmark" title="Faux contrôle, tout est permis pour l’enquête"> <img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20320%20180'%3E%3C/svg%3E" alt="Faux contrôle, tout est permis pour l'enquête" width="320" height="180" data-lazy-src="https://www.les-docus.com/wp-content/uploads/2020/12/POLICE-Faux-controle-tout-est-permis-pour-lenquete.jpg" /><noscript><img src="https://www.les-docus.com/wp-content/uploads/2020/12/POLICE-Faux-controle-tout-est-permis-pour-lenquete.jpg" alt="Faux contrôle, tout est permis pour l'enquête" width="320" height="180" /></noscript> </a> </div> <div class="subcategory">Documentaire</div> <h4> <a href="https://www.les-docus.com/police-faux-controle-tout-est-permis-pour-lenquete/" rel="bookmark" title="Faux contrôle, tout est permis pour l’enquête"> Faux contrôle, tout est permis pour l’enquête </a> </h4> <p>Grâce aux bases de données dont l’équipe a accès ils réussissent à récolter des informations sur le suspect.</p> </li> <li class="thumb_15"> <div class="relatedthumb"> <a href="https://www.les-docus.com/route-des-vacances-gendarmes-en-alerte/" rel="bookmark" title="Route des vacances : gendarmes en alerte !"> <img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20320%20180'%3E%3C/svg%3E" alt="Route des vacances : gendarmes en alerte !" width="320" height="180" data-lazy-src="https://www.les-docus.com/wp-content/uploads/2024/08/Route-des-vacances-gendarmes-en-alerte-Brigades-delite-jpg.webp" /><noscript><img src="https://www.les-docus.com/wp-content/uploads/2024/08/Route-des-vacances-gendarmes-en-alerte-Brigades-delite-jpg.webp" alt="Route des vacances : gendarmes en alerte !" width="320" height="180" /></noscript> </a> </div> <div class="subcategory">Documentaire</div> <h4> <a href="https://www.les-docus.com/route-des-vacances-gendarmes-en-alerte/" rel="bookmark" title="Route des vacances : gendarmes en alerte !"> Route des vacances : gendarmes en alerte ! </a> </h4> <p>Entre Lyon et la frontière espagnole, les autoroutes A7 etA9 sont sillonnées chaque été par des millions de vacanciers....</p> </li> <li class="thumb_16"> <div class="relatedthumb"> <a href="https://www.les-docus.com/cayenne-express-2-2/" rel="bookmark" title="Cayenne express (2/2)"> <img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20320%20180'%3E%3C/svg%3E" alt="Cayenne express (2/2)" width="320" height="180" data-lazy-src="https://www.les-docus.com/wp-content/uploads/2017/08/22CAYENNE-EXPRESS.jpg" /><noscript><img src="https://www.les-docus.com/wp-content/uploads/2017/08/22CAYENNE-EXPRESS.jpg" alt="Cayenne express (2/2)" width="320" height="180" /></noscript> </a> </div> <div class="subcategory">Documentaire</div> <h4> <a href="https://www.les-docus.com/cayenne-express-2-2/" rel="bookmark" title="Cayenne express (2/2)"> Cayenne express (2/2) </a> </h4> <p>Pendant quatre semaines, des caméras ont suivi le déroulement des audiences en comparutions immédiates au tribunal de Cayenne :...</p> </li> <li class="thumb_17"> <div class="relatedthumb"> <a href="https://www.les-docus.com/les-secrets-du-bois-de-boulogne-2/" rel="bookmark" title="Les secrets du bois de Boulogne"> <img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20320%20180'%3E%3C/svg%3E" alt="Les secrets du bois de Boulogne" width="320" height="180" data-lazy-src="https://www.les-docus.com/wp-content/uploads/2023/06/Les-secrets-du-bois-de-Boulogne-Documentaire.jpg" /><noscript><img src="https://www.les-docus.com/wp-content/uploads/2023/06/Les-secrets-du-bois-de-Boulogne-Documentaire.jpg" alt="Les secrets du bois de Boulogne" width="320" height="180" /></noscript> </a> </div> <div class="subcategory">Documentaire</div> <h4> <a href="https://www.les-docus.com/les-secrets-du-bois-de-boulogne-2/" rel="bookmark" title="Les secrets du bois de Boulogne"> Les secrets du bois de Boulogne </a> </h4> <p>Dans ce documentaire retrouvez les secrets du bois de Boulogne !</p> </li> <li class="thumb_18"> <div class="relatedthumb"> <a href="https://www.les-docus.com/djihadistes-en-prison-une-bombe-a-retardement/" rel="bookmark" title="Djihadistes en prison | Une bombe à retardement"> <img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20320%20180'%3E%3C/svg%3E" alt="Djihadistes en prison | Une bombe à retardement" width="320" height="180" data-lazy-src="https://www.les-docus.com/wp-content/uploads/2023/10/Djihadistes-en-prison-Une-bombe-a-retardement.jpg" /><noscript><img src="https://www.les-docus.com/wp-content/uploads/2023/10/Djihadistes-en-prison-Une-bombe-a-retardement.jpg" alt="Djihadistes en prison | Une bombe à retardement" width="320" height="180" /></noscript> </a> </div> <div class="subcategory">Documentaire</div> <h4> <a href="https://www.les-docus.com/djihadistes-en-prison-une-bombe-a-retardement/" rel="bookmark" title="Djihadistes en prison | Une bombe à retardement"> Djihadistes en prison | Une bombe à retardement </a> </h4> <p>À la prison de Fleury-Mérogis, nous avons réussi à obtenir une autorisation exceptionnelle pour capturer des images des extrémistes...</p> </li> <li class="thumb_19"> <div class="relatedthumb"> <a href="https://www.les-docus.com/crise-les-nouveaux-cambrioleurs/" rel="bookmark" title="Crise : les nouveaux cambrioleurs"> <img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20320%20180'%3E%3C/svg%3E" alt="Crise : les nouveaux cambrioleurs" width="320" height="180" data-lazy-src="https://www.les-docus.com/wp-content/uploads/2023/08/Crise-les-nouveaux-cambrioleurs.jpg" /><noscript><img 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– )</option> <option class="level-1" value="60"> Moyen Âge (476-1517)</option> <option class="level-1" value="400"> Préhistoire</option> <option class="level-1" value="395"> Temps Modernes (1517-1789)</option> <option class="level-1" value="396"> Temps révolutionnaires (1789-1800)</option> <option class="level-0" value="1">Non classé</option> <option class="level-0" value="8">Paranormal</option> <option class="level-1" value="96"> Cryptozoologie</option> <option class="level-1" value="2"> Fantômes et esprits</option> <option class="level-1" value="97"> mystères & légendes</option> <option class="level-1" value="98"> Ovni et extraterrestres</option> <option class="level-0" value="341">Sciences</option> <option class="level-1" value="342"> Astronomie</option> <option class="level-1" value="352"> Écologie</option> <option class="level-1" value="349"> Economie</option> <option class="level-1" value="347"> Génétique</option> <option class="level-1" value="451"> Géologie</option> <option 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fléau en Bosnie</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/lhippopotame-un-pachyderme-source-de-nombreux-problemes-en-colombie/">L’hippopotame, un pachyderme source de nombreux problèmes en Colombie</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/vivre-avec-une-maladie-rare-comme-les-glycogenoses/">Vivre avec une maladie rare, comme les glycogénoses</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/le-pays-du-ventoux/">Le pays du Ventoux</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/la-maladie-de-sever-chez-les-enfants/">La maladie de Sever chez les enfants</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/il-y-avait-trop-de-mysteres-autour-de-sa-mort-affaire-aubry/">Il y avait trop de mystères autour de sa mort – Affaire Aubry</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/la-fantastique-migration-des-crabes-rouges/">La fantastique migration des crabes rouges</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/leau-potable-un-bien-precieux/">L’eau potable un bien précieux</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/israel-palestine-coexistence-mon-cul/">Israël-Palestine – Coexistence, mon cul !</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/nos-forets-extraordinaires-un-monde-de-bonheur-avec-vos-images/">Nos forêts extraordinaires : un monde de bonheur avec vos images</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/le-paris-gourmand/">Le Paris gourmand</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/laeroport-de-berlin-tempelhof/">L’aéroport de Berlin-Tempelhof</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/la-loterie-de-noel/">La loterie de Noël</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/parc-sous-haute-surveillance/">Parc sous haute surveillance</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="column column-2 left"> <div class="widgets"> <div class="widget widget_execphp"> <div class="widget-content"> <h2 class="widget-title">Articles récents</h2> <div class="execphpwidget"> <ul> <li><a href="https://www.les-docus.com/13-decembre-1937-massacre-de-nankin/">13 décembre 1937 : massacre de Nankin</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/pollution-et-sport-doit-on-sentrainer-quand-la-qualite-de-lair-est-mauvaise/">Pollution et sport : doit-on s’entraîner quand la qualité de l’air est mauvaise ?</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/les-meilleurs-outils-pour-les-campagnes-de-marketing-de-reprise-tradefinder-en-tete/">Les meilleurs outils pour les campagnes de marketing de reprise — TradeFinder en tête</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/quel-est-lage-approprie-pour-introduire-des-aliments-solides-a-un-nourrisson/">Quel est l’âge approprié pour introduire des aliments solides à un nourrisson ?</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/cryptomonnaies-comprendre-la-blockchain/">Cryptomonnaies : comprendre la blockchain</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/aube-vs-aurore-quelles-sont-les-reelles-differences/">Aube vs aurore : quelles sont les réelles différences ?</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/7-idees-recues-sur-le-moyen-age/">7 idées reçues sur le Moyen Age</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/fin-anonymat-par-intelligence-artificielle/">La fin de l’anonymat par l’intelligence artificielle</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/que-faire-en-cas-de-deces/">Que faire en cas de décès ?</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/vers-1700-les-acheens-ou-myceniens-envahissent-la-grece/">Vers – 1700 : les Achéens ou « Mycéniens » envahissent la Grèce</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/comment-bien-choisir-ses-rideaux/">Comment bien choisir ses rideaux ?</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/les-secrets-pour-reussir-la-cuisson-des-oeufs/">Les secrets pour réussir la cuisson des œufs</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/mutuelles-etudiantes-que-sont-elles-devenues/">Mutuelles étudiantes : que sont-elles devenues ?</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/6-cles-pour-vaincre-loverthinking-et-le-stress/">6 clés pour vaincre l’overthinking et le stress</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/les-structures-les-plus-audacieuses-et-innovantes-du-21e-siecle/">Les structures les plus audacieuses et innovantes du 21e siècle</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="column column-3 left"> <div class="widgets"> <div class="widget widget_execphp"> <div class="widget-content"> <h2 class="widget-title">Conférences récentes</h2> <div class="execphpwidget"> <ul> <li><a href="https://www.les-docus.com/exploration-spatiale/">Exploration spatiale</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/le-genre-sous-toutes-ses-formes/">Le genre sous toutes ses formes</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/la-grande-guerre-vue-et-vecue-de-montpellier/">La Grande Guerre vue et vécue de Montpellier</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/la-refondation-de-lempire-romain-par-constantin-le-grand/">La refondation de l’Empire romain par Constantin le Grand</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/interrogations-sur-les-origines-de-lhomme-dhier-a-aujourdhui-et-demain/">Interrogations sur les origines de l’Homme, d’hier à aujourd’hui (et demain ?)</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/bien-etre-des-enfants-parentalite/">Bien-être des enfants & parentalité</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/le-flipper-un-outil-de-promotion-marketing-au-service-des-marques/">Le flipper, un outil de promotion marketing au service des marques ?</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/communiquer-entre-generations-au-dela-des-codes-et-des-modes/">Communiquer entre générations au delà des codes et des modes</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/le-musee-des-beaux-arts-de-dijon/">Le musée des Beaux-arts de Dijon</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/le-developpement-des-competences-orales-selon-les-principes-de-lapproche-neurolinguistique/">Le développement des compétences orales selon les principes de l’approche neurolinguistique</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/le-sport-comme-ecole-de-la-vie/">Le sport comme école de la vie</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/vers-une-nouvelle-version-de-soi/">Vers une nouvelle version de soi</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/trou-noir-la-cle-de-lunivers/">Trou noir, la clé de l’Univers ?</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/deeptech-reponse-du-genie-aux-enjeux-du-futur/">Deeptech : réponse du génie aux enjeux du futur?</a></li><li><a href="https://www.les-docus.com/gestion-naturelle-des-eaux-de-pluie-genie-mesure-et-responsabilites/">Gestion naturelle des eaux de pluie : génie, mesure et responsabilités</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div data-rocket-location-hash="1de6810cc101aad4e52e6d4ef75cfcfe" class="credits section bg-dark no-padding"> <div data-rocket-location-hash="f7d0e13ed7a0119a0a43f8c93e2c0de4" class="credits-inner"> <h3>Copyright</h3> <p>Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.</p> <p>Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. 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