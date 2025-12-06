Documentaire

La mauvaise blague des gamers : le swatting à la Française.

Un phénomène fou aux Etats Unis : les gamers se vengent de leurs concurrents en leur envoyant…. les forces spéciales.

Ils inventent une pseudo prise d’otages, et donnent l’adresse de leurs rivaux. Résultat, des hommes surarmés, en noir, fracassent des portes et déboulent dans la chambre de joueurs qu’ils mettent à terre et menottent…

Il existe des dizaines de vidéo de cela, car les gamers se filment en direct quand ils jouent.

Un jeu très dangereux, les forces spéciales pourraient tirer à vue, et qui coute cher : l’an dernier, elles ont été appelées 400 fois pour de fausses dénonciations. Du coup, plusieurs Etats américains ont fait voter des lois contre le swatting… La Californie le punit désormais de lourdes peines de prison.

Mais le phénomène arrive en France ! Il a déjà fait ses premières victimes… C’est ce qui est arrivé à Bibix, un gamer très connu, il y a deux jours… La BAC a débarqué chez lui en plein jeu. Son arrestation a été vue en direct par plus de 2000 joueurs ! Embarqué, il a pu ensuite rassurer ses amis sur twitter, et a porté plainte. Un autre cas de swatting a aussi été dénoncé au mois de janvier.