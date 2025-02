Documentaire

Les quartiers défavorisés de Lille et Roubaix, touchés par le chômage et la pauvreté, sont au cœur d’une vaste zone de sécurité prioritaire en France. Les policiers, travaillant jour et nuit, luttent sans relâche dans ces zones. Les brigades d’enquête et les équipes de Police-Secours des deux grandes villes du Nord acceptent d’être suivies au quotidien, offrant ainsi l’opportunité de découvrir leurs méthodes de travail et leurs angoisses.