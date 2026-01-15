SnapChat serait le réseau social de la drogue. C’est en tout ce qu’a dit le Ministre de l’Intérieur Gérald...
Pour éviter que les détenues ne sombrent dans la dépression, la prison pour femmes multiplie les activités. Mais les...
Marseille sous les balles. Dimanche dernier, plusieurs fusillades éclatent dans 3 cités de la ville, sur fond de vendetta...
Des influenceurs star dans la tourmente. Basés à Dubaï, Marc et Nadé Blata sont ciblés par des dizaines de...
Chicago, Illinois, un été de plomb. Dans une petite zone industrielle de la mégapole du Midwest, John Butkovitch sort...
Casabianda et sa prison unique en France
Ghylaine Bouchait avait 34 ans. Elle était mariée et maman d’une petite fille de 7 ans. Le 22 septembre...
Patricia Hearst, c’est l’héritière d’un magnat de la presse américaine. Discrète, elle mène une vie normale en Californie avec...
7 745 parties civiles, 430 avocats, un hall de 4800 m² aménagé pour l’occasion au Parc Chanot…. C’est un...
La ville de Rennes, réputée festive, est connue pour accueillir de nombreux étudiants. Mais, dans la capitale bretonne où...
Le 19 avril 1993, à Waco, au Texas, après plusieurs tentatives de pourparlers et de négociations, les autorités américaines...
Le mode opératoire de Gary Ridgway consistait à avoir des relations sexuelles avec ses victimes, les étrangler et de...
En cette fin février 2025 s’ouvre un procès hors norme. Pendant quatre mois, à Vannes, la cour criminelle départementale...
Durant trois ans, entre 1894 et 1897, Joseph Vacher assassine entre vingt et trente personnes dans le sud-est de...
Faye Copeland, et son mari Ray Copeland, furent condamnés pour avoir tué cinq saisonniers. Ils furent également soupçonnés dans...
2010 ; Pendant les années 60 et 70, la mafia de Chicago, «The Outfit», règne sur la ville. La...
André, urgentiste depuis maintenant 30 ans dans la commune d’Évreux, est en général de nature sereine lors de ses...
Reportage à Castel Volturno, le fief de la mafia nigériane en Italie. Trafics de tous genres, l’ancienne cité balnéaire...
François Légeret, 42 ans à la Noël 2005, l’un des trois enfants d’une riche famille suisse qui vit sur...
Aujourd’hui âgée de 53 ans, Florence a connu une enfance heureuse jusqu’à ce que sa mère entre au Mandarom...
