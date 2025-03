Documentaire

C’est une affaire qui le taraude encore aujourd’hui. Il a confié qu’il n’arrivait pas à se remettre de cet échec : « C’est une affaire à laquelle je pense très souvent. On trouve les auteurs de 85 % des affaires criminelles. Quand ça ne fonctionne pas, on se demande toujours pourquoi et ce qui fait que l’on a rien trouvé seize ans après », explique-t-il… Estelle Mouzin a disparu le 9 janvier 2003, sur le chemin de l’école à Guermantes, en Seine-et-Marne. Malgré de longues recherches et la diffusion d’appels à témoins, aucune trace de la fillette n’a été retrouvée. En 2010, les enquêteurs ont diffusé une photo vieillie de l’enfant, sans succès. Récemment, un septième juge d’instruction a été saisi de l’affaire. Des fouilles sur un terrain ayant appartenu au tueur en série Michel Fourniret à Floing (Ardennes) ont également eu lieu en décembre. Mais elles n’ont pas abouti tout comme la piste Nordahl Lelandais, du nom de suspect de l’affaire de Maëlys.