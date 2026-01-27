Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La stratigraphie unique de Pompéi, fruit des éruptions du Vésuve L’éruption du Vésuve en 79 est loin d’être la seule à avoir déposé des couches de matériaux qui ont...

Podcast Au coeur de la Terre On va parler de géologie ! Ah mais attention, pas les petits cailloux sur le sol. Pas non plus...

Podcast Fabuleuses pierres précieuses de la vallée de Mogok Histoire, culture et géologie des montagnes de Myanmar, Birmanie : ses entrailles concentrent une variété de pierres précieuses unique...

Documentaire Qu’est-ce qui a provoqué l’énorme tsunami de 2004 ? Le tsunami de 2004 est l’un des plus violents et meurtriers de l’histoire. Il est apparu brusquement à cause...

Conférence La disparition du sol Le sol est sous nos pieds, il ancre nos forêts, fournit l’argile de nos pots, nourrit nos jardins, sollicite...

Conférence Les dessous du karst, voyage au cœur des grottes Le terme de « karst » ne vous évoque sans doute rien. Il provient des plateaux du Kras en...

Documentaire Chasseurs de grosses vagues À Nazaré, certaines vagues peuvent atteindre jusqu’à vingt mètres de haut. Une démesure à couper le souffle. Au Portugal,...

Article Les séismes en bref Les séismes sont un phénomène fascinant et terrifiant, qui inspire à la fois la crainte et la curiosité. Ces...

Conférence Quand les eaux souterraines de Bretagne racontent l’histoire du climat… Le climat influence le cycle de l’eau sur les continents. Les grands changements climatiques du passé, comme les périodes...

Documentaire C’est pas sorcier – Volcans Fred, Jamy et Sabine sont dans les îles éoliennes, entre la Sicile et la péninsule italienne. Ce chapelet d’îles...

Documentaire Mont Fuji, une tradition japonaise | Des volcans et des hommes Symbole du Japon, le mont Fuji a inspiré les plus grands artistes du pays, dont le célèbre Hokusai. Pour...

Documentaire Forces de la nature : volcans américains En 1980, l’éruption du Mont St. Helens, stratovolcan du nord-ouest des États-Unis, a alerté les vulcanologues sur les dangers...

Documentaire Sale temps pour la planète – Vanuatu : le pays jailli des eaux A 16 000 km de la France, à deux pas de la Nouvelle-Calédonie, le petit archipel du Vanuatu concentre...

Documentaire Pouvons-nous traverser le globe terrestre ? À l’heure des fusées dans l’espace, quid du sol sous nos pieds ? Plus on pénètre dans les entrailles...

Documentaire C’est pas sorcier – Réunion, une île sortie de l’océan Fred, Jamy et Sabine nous font découvrir l’histoire de cette jeune île volcanique qui émergea voilà maintenant 3 millions...

Documentaire Piton de la Fournaise – Etna : plumes de volcan Les panaches émis lors des éruptions volcaniques majeures ont d’importantes conséquences sur la vie quotidienne des populations. Ce n’est...

Documentaire Curiosity – Comment est née l’Amérique? \r

Comment le continent américain s’est-il formé ? De la collision des plaques tectoniques aux impacts d’astéroïdes, Martin Sheen analyse...

Podcast Relation cachée : magnétisme et tectonique des plaques Depuis des décennies, les scientifiques explorent les mystères qui entourent la structure interne de la Terre et les phénomènes...