Les verres jouent un rôle fondamental dans notre quotidien tant au niveau économique, culturel, sociétal, énergétiques et géologiques. Les verres géologiques témoignent de l’activité ignée de la Terre et représentent une source importante d’outils et d’objets ornementaux du Paléolithique à nos jours. Mais également, de nos jours, les verres sont utilisés pour fabriquer des matériaux techniques, tels que des containers, des écrans, des fibres aux multiples applications (renforcement, transport information, énergie…), pour assurer le stockage de déchets (domestiques ou nucléaire) et plus récemment des biomatériaux servant à reconstruire le corps humain (implants dentaires, osseux…). Par conséquent, les verres à base de silice sont au cœur de l’histoire de la Terre et de l’humanité. La variation de composition des verres naturels et industriels est vaste mais repose généralement sur une ossature tétraédrique de SiO4, l’épine dorsale de plus de 90% verres qui nous entourent dans notre quotidien. Autour de cette ossature de silice, les autres éléments chimiques se répartissent en éléments modificateur de réseau, compensateur de charge, colorants, volatiles, et l’ensemble constitue un matériau ou une substance unique.