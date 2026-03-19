Les grands séismes semblent frapper au hasard, ravageant des régions immenses en quelques dizaines de secondes. Confrontés aux médias, les sismologues tentent d’en expliquer les causes : le séisme était-il prévisible ? Et que cherche-t-on à prévoir, et pour quoi faire ? L’amplitude du mouvement du sol ? Le tracé de la faille menaçante ? L’instant où la faille va se rompre ? Comment s’en protéger ?
Des approches très variées de la prévision sismique ont été développées depuis des décennies, en fonction de l’échelle de temps considérée, et certaines ont considérablement progressé, grâce aux avancées technologiques et à l’accroissement rapide des bases de données.
Pour expliquer tous ces processus mécaniques – sans oublier les séismes induits ou déclenchés par l’Humain – des expérimentations simples et ludiques seront présentées.
Avec Pascal Bernard, sismologue à l’IPGP (Institut de physique du globe de Paris). Il travaille sur le processus de rupture des failles et des instabilités mécaniques intersismiques, possibles témoins de la préparation des grands séismes.