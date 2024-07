Documentaire



Comment tirer les leçons de grandes catastrophes naturelles, sanitaires ou technologiques qui ont profondément, parfois durablement, meurtri le territoire français ? C’est ce que ce documentaire nous propose d’observer avec le cas du Piton de la Fournaise. Ce volcan est l’attraction touristique la plus forte de l’île de la Réunion, mais est aussi depuis 7 ans fermé au tourisme. Suite à plusieurs drames, les plus curieux ne peuvent plus observer les irruptions de près, ou alors en dépassant l’interdiction du site.

Réalisation : Eve Minault