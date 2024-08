Documentaire

Á l’heure des fusées dans l’espace, quid du sol sous nos pieds ? Plus on pénètre dans les entrailles de la Terre, moins les scientifiques savent ce qui s’y trouve. Jusqu’où peut-on creuser ? Et que cachent les profondeurs ? Cette série documentaire plonge au coeur des mystères de la science pour tout savoir ou presque.

Que serions-nous sans le mucus ? À quoi ressemblent les aliens ? Pourrions-nous traverser le globe terrestre de part en part ? Clin d'œil au roman culte de Douglas Adams, Le guide du voyageur galactique, cher à la communauté geek et à l'origine de l'engouement pour le nombre 42, clef de »la grande question sur la vie, l'univers et le reste », cette série documentaire répond à toutes les interrogations majeures de la science ou presque. Chacun des épisodes, porteurs d'un ADN commun mêlant animations graphiques, vidéos et interviews de scientifiques, explore un thème unique. Emmenées par la voix de la comédienne Juliette Steiner, des enquêtes pour mieux comprendre le « comment » et le « pourquoi » du monde.

