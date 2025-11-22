L’activité sismique au Japon ne montre aucun signe de ralentissement, bien au contraire.
Les volcans actifs représentent l’un des phénomènes naturels les plus fascinants et les plus redoutés de notre planète. Leur...
Anticiper l’instant précis où un volcan décidera de libérer son énergie reste l’un des plus grands défis de la...
À quelques dizaines de kilomètres de Mexico, se dresse l’imposant volcan Popocatepetl. Particulièrement actif depuis 1993, il n’est pas...
Les volcans sont au cœur des plus grandes découvertes en sciences de la Terre. En explorant leurs éruptions et...
L’Afrique semble un jeune continent, car exploré seulement depuis le 19ème siècle dans sa totalité. C’est le premier habité...
Quand la Terre gronde, l’humanité se retrouve face à des forces dévastatrices qu’elle ne peut maîtriser. Entre tsunamis, volcans,...
Les séismes, en raison de leur caractère imprévisible et de la destruction qu’ils peuvent causer en quelques instants, sont...
Ingénieure géologue minier, spécialisée dans les risques environnementaux et sanitaires des filières minérales.
Fred et l’équipe de C’est pas Sorcier 2.0 nous expliquent tout sur les origines et particularités des volcans d’Auvergne....
\r\nA 150 000 000 de kilomètres de la Terre, la surface du soleil projette d’énormes quantité de lumière et...
Au Japon, le mont Unzen s’est réveillé en 1991, après deux siècles de sommeil, libérant cinq ans durant des...
L’archéologue et spéléologue français Laurent Bruxelles a un rêve fou : découvrir le plus vieil ancêtre de l’humanité. Cet...
On va parler de géologie ! Ah mais attention, pas les petits cailloux sur le sol. Pas non plus...
Dans la corne de l’Afrique, la Terre a commencé un travail de reconstruction impressionnant: un nouvel océan est en...
Plus grande île volcanique de la planète, l’Islande produit près d’un tiers de la lave mondiale. Le géologue Arnaud Guérin...
La volcanologue russe Ludmilla Ossipenko explore les environs des volcans Tolbachik, sur la péninsule du Kamtchatka, à l’extrême est...
Les éruptions volcaniques, les séismes et les ouragans sont des phénomènes liés les uns aux autres. Ils s’influencent, ils...
L’or, ce métal précieux et fascinant, a capturé l’imagination de l’humanité depuis l’aube de la civilisation. Il symbolise la...
Les continents naissent, grandissent et disparaissent… Cette série documentaire propose une traversée des temps géologiques à la découverte de...
Les roches ont enregistré des millions d’années d’évolution. Une exploration en cinq volets de la mémoire des pierres et...
