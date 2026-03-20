Dans le cadre d’un partenariat entre l’Université d’Arizona et le CNRS, des scientifiques s’intéressent à la création du sol. Pour cela, deux expériences sont montées en parallèle. Aux États-Unis, au sein de Biosphère 2, trois immenses serres ont été remplies de basalte. En faisant pleuvoir sur cette roche, les chercheurs simulent l’origine du sol. Tandis qu’en France, en lisière de forêt de Fontainebleau, à l’Ecotron Île-de-France, on s’intéresse aux interactions entre les plantes sur le sol. Les végétaux poussent dans des conditions extrêmement contrôlées pour analyser notamment le stockage du CO₂.