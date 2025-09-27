Ressources Dans la même catégorie

Documentaire L’eau prisonnière de ce volcan est un danger en cas d’éruption Si le Cumbre Vieja venait à entrer en éruption, l’eau qu’il renferme chaufferait sans pouvoir s’échapper, et cette cocotte-minute...

Conférence L’anthropocène : regard et réflexions d un géologue Le concept d’Anthropocène a été défini comme la période géologique dans laquelle une espèce, Homo sapiens, est devenue un...

Conférence De la prévention à la modélisation des avalanches de neige Le phénomène des avalanches de neige, à la fois impressionnant et dangereux, est l’objet de nombreuses recherches en sciences...

Article Où se cachent les diamants ? L’univers des diamants a maintes fois été romantisé dans les films, les chansons et la littérature, mais derrière ce...

Conférence Le regard d’un géologue sur l’origine de la vie terrestre Depuis 10 ans, de nombreux résultats ont apporté des pierres à cette grande question de l’origine du vivant. La...

Documentaire Sicile : une faille sous haute surveillance C’est une technologie qui pourrait changer l’étude des failles sous-marines. Au large de Catane, une équipe de scientifiques a...

Conférence Géologie de la Lune Pierre Thomas, géologue au Laboratoire de géologie de Lyon : Terre, planètes, environnement (LGL-TPE) et professeur émérite à l’ENS...

Conférence Les sols : nos compagnons oubliés Le sol est l’une des plus étonnantes constructions du monde vivant, qui influence le monde entier : depuis notre...

Documentaire Catastrophes – 03 – Planète en flammes Il y a 250 millions d’années pendant la période du Permien, la vie sur terre a été soumise à...

Documentaire C’est pas sorcier – France souterraine Le sol de la France est truffé de trous oubliés qui n’ont jamais été rebouchés. Car partout où...

Documentaire Tsunamis, une menace planétaire Phénomènes naturels aussi dévastateurs que les éruptions volcaniques, les tsunamis suscitent l’intérêt de la communauté scientifique depuis la tragédie...

Documentaire La vie sous la glace Le méthane atmosphérique a longtemps maintenu sur la Terre une température élevée, permettant à différents organismes de survivre. Mais,...

Documentaire Alerte: tremblement de terre Depuis qu’un séisme de magnitude 9 a bouleversé le nord du Japon en 2011, faisant près de 20 000...

Documentaire C’est pas sorcier – L’or c’est l’or Fred et Jamy partent explorer la mine d’or de Lauriéras, dans le Limousin. Entre techniques de prospection et chantiers...

Documentaire C’est pas sorcier – Loire n°1 des sources à Orléans Fred et Jamy partent à la découverte du plus long fleuve de France, de ses sources à Orléans. Au...

Documentaire C’est pas sorcier – Cartographie Pourquoi s’est-on servi des mouvements du Soleil pour dessiner les premières cartes du monde ? Comment Eratosthène a-t-il réussi...

Article Kilauea, le volcan le plus dynamique du monde. Le Kilauea, niché sur la Grande Île d’Hawaï, est sans conteste l’un des volcans les plus actifs et captivants...

Documentaire Guatemala : des volcans en terre maya | Des volcans et des hommes « Jeune » volcan à peine centenaire, le Santiaguito, au Guatemala, attire les scientifiques du monde entier. Malgré les terribles avalanches de...