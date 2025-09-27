En 1980, un impressionnant glissement de terrain a eu lieu au Mont Saint Helens. Pourtant, un phénomène 400 fois plus puissant a eu lieu au large d’Hawaii.
Si le Cumbre Vieja venait à entrer en éruption, l’eau qu’il renferme chaufferait sans pouvoir s’échapper, et cette cocotte-minute...
Le concept d’Anthropocène a été défini comme la période géologique dans laquelle une espèce, Homo sapiens, est devenue un...
Le phénomène des avalanches de neige, à la fois impressionnant et dangereux, est l’objet de nombreuses recherches en sciences...
L’univers des diamants a maintes fois été romantisé dans les films, les chansons et la littérature, mais derrière ce...
Depuis 10 ans, de nombreux résultats ont apporté des pierres à cette grande question de l’origine du vivant. La...
C’est une technologie qui pourrait changer l’étude des failles sous-marines. Au large de Catane, une équipe de scientifiques a...
Dans l’Est de la République Démocratique du Congo, à la frontière du Rwanda, bouillonne, au cœur du volcan Nyiragongo,...
Pierre Thomas, géologue au Laboratoire de géologie de Lyon : Terre, planètes, environnement (LGL-TPE) et professeur émérite à l’ENS...
Le sol est l’une des plus étonnantes constructions du monde vivant, qui influence le monde entier : depuis notre...
Il y a 250 millions d’années pendant la période du Permien, la vie sur terre a été soumise à...
Le sol de la France est truffé de trous oubliés qui n’ont jamais été rebouchés. Car partout où...
Phénomènes naturels aussi dévastateurs que les éruptions volcaniques, les tsunamis suscitent l’intérêt de la communauté scientifique depuis la tragédie...
Le méthane atmosphérique a longtemps maintenu sur la Terre une température élevée, permettant à différents organismes de survivre. Mais,...
Depuis qu’un séisme de magnitude 9 a bouleversé le nord du Japon en 2011, faisant près de 20 000...
Fred et Jamy partent explorer la mine d’or de Lauriéras, dans le Limousin. Entre techniques de prospection et chantiers...
Fred et Jamy partent à la découverte du plus long fleuve de France, de ses sources à Orléans. Au...
Pourquoi s’est-on servi des mouvements du Soleil pour dessiner les premières cartes du monde ? Comment Eratosthène a-t-il réussi...
Le Kilauea, niché sur la Grande Île d’Hawaï, est sans conteste l’un des volcans les plus actifs et captivants...
« Jeune » volcan à peine centenaire, le Santiaguito, au Guatemala, attire les scientifiques du monde entier. Malgré les terribles avalanches de...
Pour la première fois, une équipe de spécialistes et de chercheurs de l’Institut national de volcanologie d’Italie embarquera à...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site