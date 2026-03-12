Documentaire

Depuis sa création, il y a 4,55 milliards d’années, la Terre vit et se transforme. Des collisions inouïes ont créé nos continents et des collisions nouvelles les modifieront. Des forces colossales ont soulevé des montagnes, d’autres forces en créeront de nouvelles, ailleurs.

Le déplacement des plaques sur lesquelles reposent les croûtes terrestres se manifeste encore et toujours à coups d’éruptions volcaniques, de tremblements de terre et de tsunamis dévastateurs. Mais la géologie n’est pas faite que de catastrophe. C’est aussi l’histoire d’une aventure entamée il y a bien longtemps qui nous raconte comment se sont sculptés nos paysages, comment se sont modifiés nos climats, comment se sont déplacés les océans, influençant le monde du vivant.

Le continent européen, qui concentre la plus grande variété de paysages et réunit le plus grand nombre d’écosystème au monde, tire sa richesse de cette longue épopée géologique.

Ce film propose de découvrir et de comprendre les espaces somptueux qui composent l’Europe, accompagné de scientifiques de terrain qui déchiffrent ses plus grandioses créations. Antoine de Maximy, un routard pas comme les autres, sera notre passeur dans ce voyage.



Un documentaire de Stéphane Bégoin

© LA COMPAGNIE DES TAXI-BROUSSE – 2012