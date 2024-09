Documentaire



Avec 37,7 millions d’habitants, Tokyo, est aujourd’hui l’aire urbaine la plus peuplée de la planète. La capitale Japonaise ne ressemble à aucune autre ville du monde et se définit par une grande variété de styles architecturaux et un paysage urbain en perpétuelle mutation.

Construite sur une faille sismique, menacée par les inondations et par plusieurs volcans en activité, la ville semble vouée à disparaître et pourtant… les nouveaux projets de construction foisonnent. Au fil du temps, pour lutter contre les diverses menaces et grâce à l’expérience des catastrophes passées, les architectes ont construit une “ville” sous la ville pour lutter contre les tremblements de terre et les inondations.

Véritable laboratoire expérimental de l’architecture moderne et de l’innovation technique, Tokyo parviendra-t-elle à lutter contre le tant redouté “Big one” annoncé d’ici 30 ans ? Comment la capitale du Japon va-t-elle évoluer au cours du XXIe siècle et quelles techniques vont être mises en place pour éviter le pire ? Historiens, architectes et ingénieurs nous dévoilent les projets ambitieux développés pour sauver cette ville unique au monde.

Réalisation : Thomas Risch