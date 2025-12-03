La vie serait d’abord apparue dans la roche, et se serait ensuite répandue à une époque où notre planète avait des océans rouge sang.
La Terre est une entité vivante, dynamique et en perpétuel mouvement, dont la surface est morcelée en plaques tectoniques...
L’idée d’une glaciation généralisée au Précambrien tardif se dessine à la fin du XIXe et au début du XXe...
Le climat a changé au cours de l’histoire de la Terre et a entrainé de profondes modifications environnementales. De...
L’Islande est bien plus qu’une simple destination touristique à la mode sur les réseaux sociaux. C’est un laboratoire géologique...
Un extrait de « Nyiragongo – Au coeur du volcan le plus actif et le plus dangereux d’Afrique » Pour voir...
L’activité sismique au Japon ne montre aucun signe de ralentissement, bien au contraire.
Les volcans actifs représentent l’un des phénomènes naturels les plus fascinants et les plus redoutés de notre planète. Leur...
Anticiper l’instant précis où un volcan décidera de libérer son énergie reste l’un des plus grands défis de la...
\r\nLa Terre, notre planète est un monde en mutation permanente qui regorge de merveilles naturelles. Mais la splendeur de...
Le plateau du Colorado accueillait, il y a cent millions d’années, une mer intérieure ; le site est devenu...
D’importants séismes ont récemment fait des milliers de victimes en Haïti, au Népal et en Turquie. Pourtant, très peu...
Une équipe d’océanographes et de géologues étudie la formation du tsunami qui a ravagé les côtes japonaises le 11...
Comment l’île de la Réunion est-elle sortie de l’Océan Indien il y a 3 millions d’années ? Et comment...
Depuis son apparition en Afrique, des catastrophes auraient pu arrêter plusieurs fois l’histoire de l’humanité. Il y a 74...
Que se passerait-il si les pôles Nord et Sud venaient à s’inverser : aurions-nous à souffrir d’une débâcle technologique,...
La volcanologue russe Ludmilla Ossipenko explore les environs des volcans Tolbachik, sur la péninsule du Kamtchatka, à l’extrême est...
Il y a environ 250 millions d’années, bien avant l’apparition des dinosaures, la Terre était une planète florissante. A...
L’épisode explore la paléogéographie de la Terre sur une période de plusieurs centaines de millions d’années et son impact...
\r\nA la recherche de l’origine de la fonte des glaces dans la baie de Pine Island en Antarctique occidental....
26 décembre 2004 à 7h58 heure locale, un séisme de magnitude 9.3 provoque une vague sans précédent dans l´Océan...
