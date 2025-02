Documentaire

Aux côtés d’un couple de géologues passionnés, un fascinant périple le long du fleuve Colorado à la découverte du Grand Canyon, monument naturel encore loin d’avoir livré tous ses secrets.

Le Grand Canyon est l’un des paysages les plus connus de la planète. Un monument naturel ahurissant : 450 kilomètres de long, 30 kilomètres dans sa partie la plus large, 1 300 mètres de profondeur moyenne. Lieu d’histoire et de mystère, cette gorge spectaculaire balafrant le plateau du Colorado, dans le nord de l’État de l’Arizona, est un géant dont l’âge et la formation restent encore débattus. Mais pour avoir accès à la richesse de ce laboratoire géologique à ciel ouvert, il faut s’élancer sur le fleuve Colorado qui taille le Grand Canyon et franchir une centaine de rapides, certains parmi les plus dangereux au monde. Accompagnés du « river runner » Glade Zarn, qui connaît le fleuve comme sa poche, et du naturaliste Geoff Carpenter, Karl Karlstrom et Laurie Crossey, un couple de géologues américains, s’embarquent pour un périple de huit jours en bateau, sur la trace du major Powell qui s’engagea en 1869 dans ce qu’il appelait alors le « Grand Inconnu ». Au fil des rapides et des méandres défile, vu d’en bas, un paysage de roches jaunes, grises et ocre, formé d’une vingtaine de couches sédimentaires patiemment creusées par le fleuve : un terrain de jeu inespéré pour les chercheurs.

Même si Karl et Laurie l’ont accomplie des dizaines de fois, la descente du Grand Canyon est toujours une aventure mouvementée, qu’il serait impossible d’entreprendre sans le savoir-faire de Glade. Les deux géologues, qui lui ont consacré une bonne partie de leurs recherches, ne boudent pas leur plaisir face à ce millefeuille minéral racontant à lui seul près de deux milliards d’années d’histoire de la Terre – soit l’âge de la plus ancienne roche visible tout au fond de la gorge. Dans ce documentaire aux images spectaculaires, on les suit au fil d’un voyage dans le temps où chaque pierre raconte une partie des processus géologiques qui ont formé le paysage que l’on découvre : une succession de mouvements tectoniques et de sédimentations, rythmés par des bouleversements climatiques – glaciations, inondations et désertifications – et des phases d’explosion de vie animale, à l’image de celle qui se produisit au Cambrien, il y a 500 millions d’années. Le tout mis à nu par l’érosion entamée par le Colorado et ses affluents il y a « seulement » 6 millions d’années, une bagatelle à l’échelle de la Terre… Aujourd’hui, c’est l’humain qui imprime sa marque sur la vie du canyon. Mais bien qu’il soit corseté par deux barrages, qui ont modifié l’écosystème du fleuve et lui ont fait perdre sa fougue de jadis, le Grand Canyon, sculpté sans relâche par les éléments, est toujours vivant. Chaque rapide incarne cette dynamique, que ces aventuriers de la science nous font partager jusqu’au bout de leur périple.

Documentaire de Vincent Perazio (France, 2024, 1h33mn)

Documentaire disponible jusqu’au 15/04/2025