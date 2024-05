Conférence

Écrivain, académicien, Roger Caillois (1913–1978) se passionne, dès les années 1950, pour les « pierres curieuses ». Sa collection, dont la plus grande partie est enfin conservée au Muséum national d’Histoire naturelle, reflète une attirance pour des pierres esthétiques et porteuses d’une symbolique riche, comparables selon lui à de véritables « peintures de la nature ». Cinquante ans après la parution de son ouvrage « L’Écriture des pierres », redécouvrons cette figure majeure, et parcourons sa collection de « pierres de rêves », aux frontières de la poésie, de l’imaginaire et du fantastique, qu’illustrent de nombreuses découvertes inédites.

« J’imagine une quête ambitieuse qui, loin de se contenter d’objets de rencontre, s’efforcerait de réunir les plus remarquables manifestations des forces élémentaires, anonymes, irresponsables qui, enchevêtrées, composent la nature. » Roger Caillois, Pierres, Paris, Gallimard, 1966