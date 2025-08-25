Les mega tsunamis apparaissent lorsque l’énergie accumulée dans la roche depuis des siècles est libérée d’un coup, mais pourquoi ?
Les déserts représentent divers écosystèmes, présents sur les sept continents. Connaissez-vous tous les types de déserts qui existent ?...
On dit souvent qu’il est impossible de mesurer un littoral avec précision, car cette frontière entre la terre et...
Après avoir eu les faveurs des politiques et du public autour des années 1965-1970, la Lune est tombée dans...
Dans cet épisode, Jérôme Aléon, docteur en géochimie, nous parle de l’origine de l’eau. L’eau est indispensable à la...
Les volcans, majestueux et redoutables, continuent de fasciner autant les scientifiques que le grand public. Au-delà des images spectaculaires...
Prévoir des événements météorologiques extrêmes (tempêtes, pluies intenses, vagues de chaleur/froid) est un défi majeur pour les chercheurs en...
Depuis des décennies, les scientifiques explorent les mystères qui entourent la structure interne de la Terre et les phénomènes...
Certains d’entre nous vivent en bord de mer, ou à la montagne… d’autres dans un cratère d’impact de météorite,...
La pluie est une précipitation d’eau à l’état liquide tombant de nuages vers le sol. Il s’agit d’un hydrométéore...
Des scientifiques essayent de reconstituer les événements survenus lors de la connexion des plaques terrestres qui a créé le...
Sujet de nombreuses études, le Grand Canyon pose toujours beaucoup de questions aux géologues. Rencontrez certains des experts qui...
\r\nPlanète Terre pénètre au cœur des ténèbres et révèle le monde inconnu des grottes, boyaux et tunnels. Mexique, la...
Cette île volcanique surprenante abrite notamment un lac acide et chaud.
Connu pour avoir été le décor de très nombreux films, le Grand Ouest américain est jalonné de canyons tortueux,...
Pour autant que nos connaissances nous permettent de l’affirmer, la Terre notre planète, est un cas unique dans l’univers....
La mer est un concentré d’énergie qui se libère brutalement lors des tempêtes. La côte, comme la mer, est...
Un immense chamboulement planétaire s’opère sous nos yeux : les continents bougent continuellement, très lentement, signe que sur le temps...
\r\nObservant des zones sismiques, des scientifiques cherchent à comprendre d’où proviennent la force explosive des volcans et les cendres...
Vous croyez tout savoir sur votre chère planète? Détrompez-vous, ce documentaire ne cessera de vous étonner en vous montrant...
L’expansion terrestre est une théorie de tectonique globale. Elle fournit un cadre théorique permettant d’expliquer la formation des continents...
