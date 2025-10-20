Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Mémoires de volcans S’ils sont à l’origine de cataclysmes, les volcans sont aussi l’un des moteurs essentiels de l’évolution des espèces. Ce...

Conférence Les volcans et les hommes Ce voyage aux quatre coins du monde permet de mieux comprendre ce que sont les volcans, bien au-delà de...

Conférence Pourquoi le Cantal est un massif volcanique si particulier ? Le Cantal, situé au cœur du Massif central, est l’un des plus remarquables édifices volcaniques d’Europe, tant par son...

Documentaire Les volcans d’Ethiopie, un danger permanent ? Avec 67 volcans, l’Ethiopie est l’un des pays les mieux dotés de la planète. Des panoramas de magma en...

Conférence Les mystères du temps Dans cette conférence, le philosophe et physicien Étienne Klein cherchera à explorer la nature du temps en posant plusieurs...

Conférence Les volcans et les Hommes Les Hommes et les volcans sont intimement liés depuis leurs origines. Partout dans le monde, les Hommes se sont...

Documentaire Terre, les forces du vivant De la création de la Terre, il y a environ 4,5 milliards d’années, au présent incertain de l’anthropocène, cette...

Conférence Une terre désordonnée ? La géologie, souvent perçue comme une science de l’ordre et de la classification, révèle pourtant l’image d’une Terre traversée...

Documentaire Volcan Bardarbungale : le réveil d’un géant Depuis mi-août 2014, le volcan Bardarbunga est sur le point de rentrer en éruption. Des milliers de séismes sont...

Documentaire Qu’est-ce qui a provoqué l’énorme tsunami de 2004 ? Le tsunami de 2004 est l’un des plus violents et meurtriers de l’histoire. Il est apparu brusquement à cause...

Conférence La disparition du sol Le sol est sous nos pieds, il ancre nos forêts, fournit l’argile de nos pots, nourrit nos jardins, sollicite...

Documentaire Terre, le compte à rebours à commencé – 3 – Séismes Les tremblements de terre sèment le chaos. En quelques instants, des maisons, des villes, des régions entières sont détruites....

Documentaire Anthropocène, l’implacable enquête L’humanité a-t-elle véritablement déclenché une nouvelle époque géologique par son impact sur la nature ? Un bilan argumenté et...

Article La pureté d’un diamant : un bref guide La pureté d’un diamant est l’un des critères essentiels qui déterminent sa valeur et sa beauté, aux côtés de...

Documentaire Planète sous influence – La terre (1/2) La Terre dispose de forces naturelles incroyables qui lui ont donné le pouvoir de créer et de détruire des...

Documentaire Les coulisses de la science – Les risques sismiques Au niveau des catastrophes naturelles et plus précisément des tremblements de terre et des tsunamis, que risque la Nouvelle-Calédonie...

Conférence Observer les tempêtes pour améliorer les prévisions météo Prévoir des événements météorologiques extrêmes (tempêtes, pluies intenses, vagues de chaleur/froid) est un défi majeur pour les chercheurs en...

Conférence Séismes, qu’est ce qui fait bouger la terre ? Présentée par Yann Klinger et animée par Kristel Chanard et Martin Vallée, des équipes de tectonique et mécanique de...

Documentaire Aux frontières de la science – Les diamants Le diamant est un minéral composé de carbone, dont il représente l’allotrope de haute pression, qui cristallise dans le...