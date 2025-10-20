Deux scientifiques explorent l’hypothèse d’une éruption du Cumbre Vieja, qui pourrait s’effondrer dans l’océan Atlantique et provoquer un mega tsunami.
S’ils sont à l’origine de cataclysmes, les volcans sont aussi l’un des moteurs essentiels de l’évolution des espèces. Ce...
Ce voyage aux quatre coins du monde permet de mieux comprendre ce que sont les volcans, bien au-delà de...
Le Cantal, situé au cœur du Massif central, est l’un des plus remarquables édifices volcaniques d’Europe, tant par son...
Avec 67 volcans, l’Ethiopie est l’un des pays les mieux dotés de la planète. Des panoramas de magma en...
Dans cette conférence, le philosophe et physicien Étienne Klein cherchera à explorer la nature du temps en posant plusieurs...
Les Hommes et les volcans sont intimement liés depuis leurs origines. Partout dans le monde, les Hommes se sont...
De la création de la Terre, il y a environ 4,5 milliards d’années, au présent incertain de l’anthropocène, cette...
La géologie, souvent perçue comme une science de l’ordre et de la classification, révèle pourtant l’image d’une Terre traversée...
Depuis mi-août 2014, le volcan Bardarbunga est sur le point de rentrer en éruption. Des milliers de séismes sont...
Le tsunami de 2004 est l’un des plus violents et meurtriers de l’histoire. Il est apparu brusquement à cause...
Le sol est sous nos pieds, il ancre nos forêts, fournit l’argile de nos pots, nourrit nos jardins, sollicite...
Les tremblements de terre sèment le chaos. En quelques instants, des maisons, des villes, des régions entières sont détruites....
L’humanité a-t-elle véritablement déclenché une nouvelle époque géologique par son impact sur la nature ? Un bilan argumenté et...
La pureté d’un diamant est l’un des critères essentiels qui déterminent sa valeur et sa beauté, aux côtés de...
La Terre dispose de forces naturelles incroyables qui lui ont donné le pouvoir de créer et de détruire des...
Au niveau des catastrophes naturelles et plus précisément des tremblements de terre et des tsunamis, que risque la Nouvelle-Calédonie...
Prévoir des événements météorologiques extrêmes (tempêtes, pluies intenses, vagues de chaleur/froid) est un défi majeur pour les chercheurs en...
Présentée par Yann Klinger et animée par Kristel Chanard et Martin Vallée, des équipes de tectonique et mécanique de...
Le diamant est un minéral composé de carbone, dont il représente l’allotrope de haute pression, qui cristallise dans le...
La côte d’Opale s’étire sur plus de 100 km et offre des paysages aux mille contrastes. Une fois l’hiver...
