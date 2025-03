Documentaire

Parmi les 13 îles principales, auxquelles s’ajoutent des îles secondaires et une centaine d’îlots et d’écueils, celle de Fernandina, occupée par le volcan le plus actif de tout l’archipel, est de loin la plus impitoyable et la plus imprévisible.

L’exploration sous-marine a révélé que l’île la plus isolée, Roca Redonda, qui dépasse d’à peine plus de 300m le niveau de la mer et offre une aire de nidation appréciée des oiseaux de mer, est en fait le sommet d’un énorme volcan sous-marin…