S’ils sont à l’origine de cataclysmes, les volcans sont aussi l’un des moteurs essentiels de l’évolution des espèces. Ce documentaire raconte la vie de l’un d’eux, sur plus de 60 millions d’années, à l’aide d’images spectaculaires.

Les volcans sont à l’origine de cataclysmes qui ont bouleversé la vie sur notre planète. Ils sont aussi l’un des moteurs essentiels de l’évolution des espèces. Ils furent tour à tour bourreaux des dinosaures, refuges des créatures marines ou paradis fertiles pour l’espèce humaine. En racontant la vie de l’un d’eux sur plus de soixante millions d’années, ce documentaire met en lumière les changements majeurs qu’ils ont fait connaître aux plantes, aux animaux et aux hommes.

À la recherche du point chaud

Il aura fallu cinq années de tournage auprès de plus d’une trentaine de volcans actifs à travers l’océan Indien pour retracer l’odyssée du « point chaud » (anomalie de l’écorce terrestre par où s’échappent régulièrement des laves volcaniques), qui se trouve à l’origine de l’île de La Réunion. Pour que ce voyage dans l’espace et le temps reste mémorable, les équipes de ce spectaculaire documentaire ont recréé des dinosaures en images de synthèse de très grande qualité, immergé des sous-marins dans des mondes oubliés et adapté l’imagerie haute définition à leur sujet dangereux, car imprévisible.

Documentaire de François de Riberolles (France, 2012, 1h24mn) disponible jusqu’au 05/12/2025