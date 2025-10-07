Ressources Dans la même catégorie

Conférence Les volcans et les Hommes Les Hommes et les volcans sont intimement liés depuis leurs origines. Partout dans le monde, les Hommes se sont...

Documentaire Terre, les forces du vivant De la création de la Terre, il y a environ 4,5 milliards d’années, au présent incertain de l’anthropocène, cette...

Conférence Une terre désordonnée ? La géologie, souvent perçue comme une science de l’ordre et de la classification, révèle pourtant l’image d’une Terre traversée...

Conférence Le carbonifère français Nous partons à la découverte du site géologique et paléontologique de la réserve naturelle régionale (RNR) de Pont-Barré en...

Conférence La géologie de la Bretagne raconte plus de 500 millions d’années La géologie de la Bretagne raconte plus de 500 millions d’années d’histoire de la Terre. La Bretagne appartient au...

Documentaire L’énorme glissement de terrain Alika 2 survenu il y a 120 000 ans En 1980, un impressionnant glissement de terrain a eu lieu au Mont Saint Helens. Pourtant, un phénomène 400 fois...

Documentaire L’eau prisonnière de ce volcan est un danger en cas d’éruption Si le Cumbre Vieja venait à entrer en éruption, l’eau qu’il renferme chaufferait sans pouvoir s’échapper, et cette cocotte-minute...

Conférence L’anthropocène : regard et réflexions d un géologue Le concept d’Anthropocène a été défini comme la période géologique dans laquelle une espèce, Homo sapiens, est devenue un...

Documentaire L’océanie, un voyage à travers la génèse de la Terre L’histoire de l’Océanie est celle de la Terre toute entière. Avec des scientifiques, nous pistons les informations enregistrées dans...

Documentaire Les volcans, la colère de la nature Parmi les manifestations les plus spectaculaires de la vie de la planète, les volcans figurent en bonne place. Il...

Article Qu'est-ce qu'un tsunami ? Un tsunami est un phénomène naturel redoutable caractérisé par une série de vagues géantes causées principalement par des perturbations...

Conférence Les volcans et les hommes Ce voyage aux quatre coins du monde permet de mieux comprendre ce que sont les volcans, bien au-delà de...

Conférence Le grand sablier terrestre, ces sédiments qui enregistrent tout A la surface de la Planète Terre, l’eau, la glace et le vent transportent inlassablement des matériaux de toute...

Documentaire Voyage en Cappadoce Les volcans Erciyes (l’ancien mont Argée ou Argyros : « argenté » en grec), Hasan et Göllü Dağ (en)...

Conférence Séismes, qu’est ce qui fait bouger la terre ? Présentée par Yann Klinger et animée par Kristel Chanard et Martin Vallée, des équipes de tectonique et mécanique de...

Documentaire Les forces de la terre (2/2) Des changements invisibles à l’oeil nu se produisent continuellement sur la planète, vivante. Grâce aux nouvelles technologies, les scientifiques...

Documentaire Tremblement de terre à New York D’anciennes failles pourraient-elles être à l’origine d’un tremblement de terre de forte amplitude à New York ? Des sismologues...

Documentaire Requiem pour Katia et Maurice Krafft | Au coeur des volcans En s’emparant des captivantes archives cinématographiques des volcanologues Katia et Maurice Krafft, Werner Herzog célèbre avec poésie la vie,...

Documentaire Comprendre les mega tsunamis grâce à un arc et des flèches Les mega tsunamis apparaissent lorsque l’énergie accumulée dans la roche depuis des siècles est libérée d’un coup, mais pourquoi...