Dans cette conférence, le philosophe et physicien Étienne Klein cherchera à explorer la nature du temps en posant plusieurs questions fondamentales. Qui pourrait prétendre, avec un savoir absolu, déterminer si le temps est simplement le cadre dans lequel les événements se déroulent, ou s’il émane des événements eux-mêmes ? Qui pourrait prétendre posséder une compréhension assez approfondie et certaine pour expliquer la véritable signification des horloges lorsqu’elles indiquent l’heure ? En fin de compte, à quoi ressemble réellement le temps ? Est-il conforme à notre langage ? À notre perception ou à notre expérience ? Est-il imposé à nous, portant en lui la notion de mort ? Comment les physiciens le représentent-ils ? Comment les philosophes le conceptualisent-ils ?